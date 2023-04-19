Motociclista é detido com máscaras, faca e soco-inglês em Vila Velha

Material apreendido com suspeito de 36 anos, durante abordagem no Centro de Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Um homem de 36 anos acabou detido com uma série de materiais suspeitos enquanto trafegava em Vila Velha , na noite desta terça-feira (18). Com ele foram achados dois socos-ingleses, uma faca, duas luvas emborrachadas e duas máscaras de papelão. O suspeito estava conduzindo uma moto e foi constatado que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe fazia patrulhamento na Avenida Antônio Ataíde, quando um motociclista ficou nervoso ao ver os agentes. Na Avenida Carioca, ele foi parado, mas se recusou a descer do veículo e apresentar documentos pessoais. Segundo o órgão, ele estava “extremamente agressivo, transtornado e alterado”.

Durante a abordagem, ele teria ofendido os agentes e ameaçado um deles de morte. Após resistir, ele acabou imobilizado e algemado. No bolso dele, estavam os dois socos-ingleses, e no baú da moto estavam os demais objetos. À equipe, o suspeito disse que as máscaras seriam para burlar o sistema de reconhecimento facial de um aplicativo de delivery.

Como ele não era habilitado, a moto foi guinchada para um pátio credenciado junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Detran) . Já o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde assinou um termo circunstanciado por resistência à ação policial e foi liberado ao se comprometer a responder pelo crime na Justiça.

Suspeito escondido embaixo de carro e é detido com drogas em mochila

Também na cidade de Vila Velha, mas já na madrugada desta quarta-feira (19), por volta da 1h, um homem acabou preso depois de jogar uma mochila com drogas na restinga da praia e se esconder embaixo de um carro estacionado no bairro Coqueiral de Itaparica. Ele tem 25 anos, mas não teve o nome divulgado.

Drogas que estavam na mochila do jovem preso por tráfico de drogas, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

A detenção ocorreu após a Guarda Municipal ser acionada para verificar furtos que estariam acontecendo nos quiosques da orla. Chegando na região, tinham três pessoas na areia, que possuíam as características físicas informadas na denúncia. Quando a equipe iniciou a abordagem, esse suspeito tentou fugir, correndo por cerca de 1 km.

Após deixar os pertences para trás e entrar sob um veículo na Rua Ibitirama, ele foi alcançado por um agente e admitiu que estava carregando entorpecentes. Na mochila havia 300 pedras de crack e 160 papelotes de cocaína, aproximadamente. Com as duas pessoas que estavam com ele na praia, nada de ilícito foi encontrado.