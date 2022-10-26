Motorista fica ferido em acidente com capotamento na BR 101, na Serra

Um carro capotou às margens da BR 101, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o motorista do veículo foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, também na cidade. Não houve interdição de vias.
A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Segundo a Eco101, a ocorrência foi registrada às 13 horas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi demandada pela reportagem, mas não forneceu informações até esta publicação.