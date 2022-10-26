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Motorista fica ferido em acidente com capotamento na BR 101, na Serra

A dinâmica do acidente não foi informada. Veículo capotou na altura do bairro Colina de Laranjeiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2022 às 15:39

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 15:39

Veículo ficou tombado às margens da BR 101, na Serra
Veículo ficou tombado às margens da BR 101, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou às margens da BR 101, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o motorista do veículo foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, também na cidade. Não houve interdição de vias.
A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Segundo a Eco101, a ocorrência foi registrada às 13 horas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi demandada pela reportagem, mas não forneceu informações até esta publicação.

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