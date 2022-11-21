Motorista fica ferida em acidente na BR 101 em Aracruz

Mulher ficou presa às ferragens após acidente na BR 101 Crédito: Leitor de A Gazeta

Um acidente entre um carro e uma carreta na BR 101, na altura de Jacupemba, Aracruz, deixou uma pessoa ferida na noite de domingo (20). Segundo informações da Eco101, a motorista do automóvel ficou presa às ferragens e precisou ser levada para um hospital da região.

A batida aconteceu por volta das 23h, no km 172,6 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os indícios são de que o carro, um Ford Ka branco, seguia sentido Linhares e teria invadido a contramão, por causa ainda a ser apurada, e houve uma colisão frontal.

A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde da vítima ferida. Já o condutor da carreta não se feriu.