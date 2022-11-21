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Motorista fica ferida em acidente na BR 101 em Aracruz

Por conta da colisão, o trânsito na via ficou totalmente interditado até a madrugada desta segunda-feira (21)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 nov 2022 às 18:04

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 18:04

Mulher ficou presa às ferragens após acidente na BR 101
Mulher ficou presa às ferragens após acidente na BR 101 Crédito: Leitor de A Gazeta
Um acidente entre um carro e uma carreta na BR 101, na altura de Jacupemba, Aracruz, deixou uma pessoa ferida na noite de domingo (20). Segundo informações da Eco101, a motorista do automóvel ficou presa às ferragens e precisou ser levada para um hospital da região.
A batida aconteceu por volta das 23h, no km 172,6 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os indícios são de que o carro, um Ford Ka branco, seguia sentido Linhares e teria invadido a contramão, por causa ainda a ser apurada, e houve uma colisão frontal.
A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde da vítima ferida. Já o condutor da carreta não se feriu.
Por conta da colisão, o trânsito na via ficou totalmente interditado até a madrugada desta segunda-feira (21), sendo liberado por volta de 1h40.

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