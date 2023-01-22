Motorista dorme ao volante e causa acidente com três veículos em Vila Velha

Uma mulher precisou ser encaminhada a um hospital de Vila Velha após um acidente envolvendo três veículos na Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica. O vídeo, registrado na manhã deste domingo (22), mostra os carros atingidos pela batida.

Aos guardas municipais, a motorista que conduzia o veículo do modelo Renault Fluence, que aparece na calçada com a parte da frente batida, afirmou que dormiu ao volante. Não há informações sobre estado de saúde da motorista.

O carro em que a mulher estava colidiu com Renault Kwid, que aparece no meio. Ao ser atingido, o Kwid bateu em um veículo do modelo Nissan Livina, que, segundo a guarda, estava regularmente estacionado.