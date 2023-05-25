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Bairro Sernamby

Motorista derruba poste em acidente e deixa imóveis sem luz em São Mateus

Com o impacto da batida, poste ficou atravessado na rua João Evangelista Monteiro Lobato; motorista foi socorrido e levado para um hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 mai 2023 às 12:34

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 12:34

Um motorista bateu com o caro e derrubou um poste de energia no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Roberto Silvares, no mesmo município. Por conta do acidente, imóveis ficaram sem energia na região.
Com o impacto da batida, a parte da frente do veículo ficou bastante danificada e o poste ficou atravessado na rua João Evangelista Monteiro Lobato. Não há mais informações sobre o estado de saúde do condutor do carro, nem sobre como o acidente teria acontecido.
A energia elétrica ficou comprometida na região e foi necessário acionar a EDP, concessionária responsável pelo serviço na região.
A empresa foi procurada por A Gazeta e informou que os serviços para a substituição do poste danificado e o reparo nos equipamentos devem ser finalizados até o fim desta manhã. O local precisou ser isolado e os moradores ficaram sem energia.

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