Your browser does not support the audio element. BR 101: motorista de carro morre e condutor de carreta foge após acidente no ES

O motorista de um Fiat Siena, identificado como Ailton Alves do Nascimento, de 51 anos, morreu em um grave acidente envolvendo uma carreta Volvo na noite desta sexta-feira (17). O acidente ocorreu no km 145 da BR 101 , no perímetro urbano de Linhares , no Norte do Espírito Santo . O condutor da carreta fugiu do local antes da chegada da polícia.

Carro Fiat Siena conduzido pelo motorista que morreu ficou destruído. Crédito: Leitor A Gazeta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou para A Gazeta que o acidente aconteceu por volta das 21h20. A colisão entre a carreta Volvo e o Fiat Siena foi transversal, caracterizada pelo impacto da frente de um veículo contra a lateral de outro.

O condutor do carro de passeio, Ailton Alves do Nascimento, morreu no local. A rodovia foi interditada no trecho do acidente para a realização da perícia e a retirada dos veículos. Contudo, conforme a PRF, não houve retenção, pois o trânsito fluiu ininterruptamente por meio de desvios nas laterais da BR 101.

Motorista de carro morre e condutor de carreta foge após acidente na BR 101 no ES Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta

O Corpo de Bombeiros comunicou que deslocou uma equipe até o local, mas quando os militares chegaram não houve necessidade de atuação.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, confirmou o acidente e registrou uma morte no local. Informou ainda que recursos da empresa, como veículo de inspeção, guincho e ambulância, atuaram na ocorrência, juntamente com PRF, Polícia Civil, Samu e Polícia Científica. O trânsito foi parcialmente interditado em uma faixa, mas liberado às 00h09 deste sábado (18).