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Linhares

BR 101: motorista de carro morre e condutor de carreta foge após acidente no ES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre a carreta Volvo e o Fiat Siena foi transversal, caracterizada pelo impacto da frente de um veículo contra a lateral de outro
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

18 jan 2025 às 09:35

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 09:35

BR 101: motorista de carro morre e condutor de carreta foge após acidente no ES
O motorista de um Fiat Siena, identificado como Ailton Alves do Nascimento, de 51 anos, morreu em um grave acidente envolvendo uma carreta Volvo na noite desta sexta-feira (17). O acidente ocorreu no km 145 da BR 101, no perímetro urbano de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O condutor da carreta fugiu do local antes da chegada da polícia.
Motorista de carro morre e condutor de carreta foge após acidente na BR 101 no ES
Carro Fiat Siena conduzido pelo motorista que morreu ficou destruído. Crédito: Leitor A Gazeta
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou para A Gazeta que o acidente aconteceu por volta das 21h20. A colisão entre a carreta Volvo e o Fiat Siena foi transversal, caracterizada pelo impacto da frente de um veículo contra a lateral de outro.
O condutor do carro de passeio, Ailton Alves do Nascimento, morreu no local. A rodovia foi interditada no trecho do acidente para a realização da perícia e a retirada dos veículos. Contudo, conforme a PRF, não houve retenção, pois o trânsito fluiu ininterruptamente por meio de desvios nas laterais da BR 101. 
Motorista de carro morre e condutor de carreta foge após acidente na BR 101 no ES
Motorista de carro morre e condutor de carreta foge após acidente na BR 101 no ES Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta
O Corpo de Bombeiros comunicou que deslocou uma equipe até o local, mas quando os militares chegaram não houve necessidade de atuação.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, confirmou o acidente e registrou uma morte no local. Informou ainda que recursos da empresa, como veículo de inspeção, guincho e ambulância, atuaram na ocorrência, juntamente com PRF, Polícia Civil, Samu e Polícia Científica. O trânsito foi parcialmente interditado em uma faixa, mas liberado às 00h09 deste sábado (18).
A Polícia Científica comunicou que a perícia foi acionada  por volta de 22h de sexta-feria (17),  para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na BR 101. Acrescentou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML),  em Linhares, para ser necropsiado e, em seguida, liberado para os familiares. 

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