Vazamento aconteceu no bairro Centro, em Piúma, no litoral Sul do ES Crédito: Prefeitura de Piúma

Um episódio de vazamento de amônia em uma indústria de comércio e beneficiamento de pescados causou transtornos na noite de quarta-feira (15), em Piúma , no Litoral Sul do Estado. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a fábrica acionou um técnico para verificar a situação no mesmo dia. Já nesta sexta-feira (17), a Defesa Civil Municipal realizou uma vistoria no local junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, constatando que não havia mais vazamento.

Segundo Cristiano Barbosa, coordenador da Defesa Civil Municipal, a empresa foi notificada pelo ocorrido e deverá apresentar, em até 20 dias, um laudo técnico justificando o vazamento, além de apresentar ações preventivas para evitar outro transtorno. Nas redes sociais, moradores do bairro Centro, onde a fábrica está localizada, denunciaram que o cheiro, além de incômodo, chegou a causar mal-estar em algumas pessoas.

A Fishes Brasil foi procurada pela reportagem de A Gazeta desde quinta-feira (16), mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Your browser does not support the audio element. Vazamento de amônia em indústria de pescados causa transtornos em Piúma

Em nota, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Piúma, informou que tomou conhecimento da situação e vai analisar o caso para adotar as medidas cabíveis, se necessário.



Caso semelhante em Minas

Outra ocorrência de vazamento de amônia foi registrada no início deste ano, no dia 3 de janeiro, em um frigorífico localizado em Betim, em Minas Gerais. Ninguém ficou ferido, entretanto, esse já é o segundo episódio registrado na mesma indústria. Em outubro de 2022, um vazamento resultou em dez pessoas intoxicadas.