Motorista de carreta morre em acidente na BR 262 em Ibatiba

Imagens gravadas após o acidente mostram populares tentando ajudar a retirar o motorista das ferragens. A carga ficou toda espalhada pela ribanceira. As causas do acidente ainda não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 11h. Populares contaram aos militares que tentaram retirar o condutor do veículo, mas ele ficou preso às ferragens. Quando a equipe chegou ao local e encontrou a vítima já sem vida. O corpo foi retirado e deixado aos cuidados da Polícia Civil.
A perícia chegou ao local por volta das 12h. A Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem para passar mais informações sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.