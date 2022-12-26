Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preso às ferragens

Motorista de carreta morre em acidente na BR 262 em Ibatiba

Segundo a Polícia Civil, homem de 31 anos morreu preso às ferragens após carreta tombar em ribanceira na Região do Caparaó, na manhã deste domingo (25)

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 11:01

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 dez 2022 às 11:01
Um homem de 31 anos morreu preso às ferragens de uma carreta em um acidente na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, na manhã deste domingo (25). A vítima estava conduzindo o veículo, que tombou em uma ribanceira às margens da rodovia federal.
Imagens gravadas após o acidente mostram populares tentando ajudar a retirar o motorista das ferragens. A carga ficou toda espalhada pela ribanceira. As causas do acidente ainda não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 11h. Populares contaram aos militares que tentaram retirar o condutor do veículo, mas ele ficou preso às ferragens. Quando a equipe chegou ao local e encontrou a vítima já sem vida. O corpo foi retirado e deixado aos cuidados da Polícia Civil.
A perícia chegou ao local por volta das 12h. A Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem para passar mais informações sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Operação Natal 2022: ES tem redução de mortos e feridos nas BRs

Motorista morre após capotar carro em zona rural de Dores do Rio Preto

Carro pega fogo na BR 262 em Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Ibatiba Polícia Civil Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados