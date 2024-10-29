motorista de carreta filma o próprio acidente em Baixo Guandu

g1 ES, o veículo realizava o transporte de granito e, apesar do susto, o motorista não se feriu com gravidade. O motorista de uma carreta passou por momentos de tensão na última sexta-feira (25) ao perder o controle da carreta que dirigia em uma ladeira, localizada na região de Alto Mutum Preto, em Baixo Guandu Noroeste do Espírito Santo . O acidente foi gravado pelo próprio condutor. Segundo apurações da reportagem do, o veículo realizava o transporte de granito e, apesar do susto, o motorista não se feriu com gravidade.

No vídeo (veja acima) é possível notar que o motorista está sozinho e mostra, com o próprio celular, o percurso que vai fazer. O condutor comenta as condições da estrada, uma ladeira sem calçamento. Alguns segundos após a descida, o veículo perde o controle e tomba algumas vezes antes de parar.

Em conversa com o g1 ES, o responsável pela pedreira de onde a carreta saiu carregada, que não quis se identificar, contou que essa foi a primeira vez em oito anos de extração, tempo de existência da empresa, que um acidente deste tipo aconteceu.

O responsável disse ainda que todo veículo que chega para carregamento no local é vistoriado. Segundo ele, o procedimento de vistoria aconteceu com todas as oito carretas que estiveram no local na última sexta. Nenhuma delas, de acordo com ele, apresentava problemas mecânicos.

"O acidente aconteceu devido a uma falha humana. O motorista estava com o celular na mão, o que não pode. A carreta estava carregada e ele perdeu o controle. Não teve falha de freio, foi falha totalmente humana. A carreta era automática, tinha que descer na marcha manual que o carro trava, mesmo se estivesse vazia, daria problema " X - Responsável pela empresa de onde a carreta saiu carregada

Veículo perdeu o controle em ladeira e tombou algumas vezes antes de parar Crédito: Leitor/A Gazeta

O responsável também contou que o motorista já tinha ido ao local outras vezes. Segundo ele, tanto o trabalhador quanto a carreta eram terceirizados, contratados pela empresa compradora do bloco de granito.

g1 ES, após o acidente, o motorista foi levado para atendimento médico em A carreta foi retirada do local pelo proprietário no último sábado (26). Segundo apurações do, após o acidente, o motorista foi levado para atendimento médico em Pancas , cidade vizinha, por funcionários da pedreira. Ele apresentava arranhões e se queixava de dores no braço.

A reportagem do g1 ES não conseguiu contato com o condutor da carreta.