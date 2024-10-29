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Noroeste do ES

Motorista de carreta filma o próprio acidente em Baixo Guandu

Veículo realizava o transporte de granito e perdeu o controle durante a descida em uma ladeira; motorista não se feriu gravemente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2024 às 15:25

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 15:25

O motorista de uma carreta passou por momentos de tensão na última sexta-feira (25) ao perder o controle da carreta que dirigia em uma ladeira, localizada na região de Alto Mutum Preto, em Baixo GuanduNoroeste do Espírito Santo. O acidente foi gravado pelo próprio condutor. Segundo apurações da reportagem do g1 ES, o veículo realizava o transporte de granito e, apesar do susto, o motorista não se feriu com gravidade.
No vídeo (veja acima) é possível notar que o motorista está sozinho e mostra, com o próprio celular, o percurso que vai fazer. O condutor comenta as condições da estrada, uma ladeira sem calçamento. Alguns segundos após a descida, o veículo perde o controle e tomba algumas vezes antes de parar.
Em conversa com o g1 ES, o responsável pela pedreira de onde a carreta saiu carregada, que não quis se identificar, contou que essa foi a primeira vez em oito anos de extração, tempo de existência da empresa, que um acidente deste tipo aconteceu.
O responsável disse ainda que todo veículo que chega para carregamento no local é vistoriado. Segundo ele, o procedimento de vistoria aconteceu com todas as oito carretas que estiveram no local na última sexta. Nenhuma delas, de acordo com ele, apresentava problemas mecânicos.
"O acidente aconteceu devido a uma falha humana. O motorista estava com o celular na mão, o que não pode. A carreta estava carregada e ele perdeu o controle. Não teve falha de freio, foi falha totalmente humana. A carreta era automática, tinha que descer na marcha manual que o carro trava, mesmo se estivesse vazia, daria problema "
X - Responsável pela empresa de onde a carreta saiu carregada
motorista de carreta filma o próprio acidente em Baixo Guandu
Veículo perdeu o controle em ladeira e tombou algumas vezes antes de parar Crédito: Leitor/A Gazeta
O responsável também contou que o motorista já tinha ido ao local outras vezes. Segundo ele, tanto o trabalhador quanto a carreta eram terceirizados, contratados pela empresa compradora do bloco de granito.
A carreta foi retirada do local pelo proprietário no último sábado (26). Segundo apurações do g1 ES, após o acidente, o motorista foi levado para atendimento médico em Pancas, cidade vizinha, por funcionários da pedreira. Ele apresentava arranhões e se queixava de dores no braço.
A reportagem do g1 ES não conseguiu contato com o condutor da carreta. 
*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES

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