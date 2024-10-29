Acidente entre caminhões deixa um dos motoristas ferido em Linhares

TV Gazeta Norte, no trecho há um semáforo que estava apenas piscando em luz amarela no momento da batida. Um acidente envolvendo dois caminhões deixou um dos motoristas ferido no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta terça-feira (29). Em um vídeo é possível ouvir o barulho da colisão, que ocorreu em um cruzamento. Depois, as imagens mostram um dos veículos invadindo uma calçada. Conforme apuração da, no trecho há um semáforo que estava apenas piscando em luz amarela no momento da batida.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Vasco Fernandes Coutinho com a rua Duque de Caxias. Um dos caminhões era da Kifrango. A empresa do ramo alimentício informou que o motorista foi atendido no local e levado ao Hospital Rio Doce, no mesmo município, para fazer exames complementares, mas está bem e não foi constatada nenhuma lesão grave. O veículo tinha acabado de sair para uma entrega em Aracruz e não houve perda de mercadoria, apenas danos materiais.

O motorista do outro veículo envolvido, Vanderlei da Silva Rosa, disse que teve apenas um machucado no braço e acredita que passou por um livramento, mas lamentou a perda do caminhão, que era a fonte de renda.

"Foi um milagre de Deus. Eu estava indo trabalhar, levando carga para Colatina. Tive apenas um machucado no braço. O outro caminhão acabou me acertando e perdi o controle. Infelizmente, tive perda total. É meu meio de vida, sobrevivência. Agora não sei o que vou fazer da vida, mas Deus sabe de todas as coisas" Vanderlei da Silva Rosa - Motorista de um dos caminhões envolvidos na batida

O acidente causou prejuízos também aos comerciantes da região, como a Márcia Dutra, proprietária de uma loja de confecções, que teve a frente do estabelecimento atingida. “Graças a Deus foram só prejuízos financeiros, sem prejuízo de vida. Depois do caminhão ser retirado que vou saber a extensão dos prejuízos, mas aparentemente houve apenas do lado de fora mesmo, no portão, na porta de vidro, nas paredes, na coluna e no toldo, que foi todo retirado”, contou.

Proprietário de outra loja atingida, Gilmar Nogueira afirma que tudo poderia ser diferente se o semáforo estivesse funcionando e uma câmera da prefeitura estivesse ligada. “O semáforo não tá funcionando, a câmera da prefeitura também não funciona. Se funcionasse, iríamos descobrir o que causou o acidente”, disse.

A Prefeitura de Linhares foi procurada pela reportagem de A Gazeta. A administração municipal se manifestou por meio do Departamento Municipal de Trânsito da cidade, que informou, em nota, que por questões de segurança o semáforo do trecho entra em modo piscante das 22h às 6h.

"O procedimento é para evitar que os motoristas sofram qualquer tipo de abordagem indesejada como furtos ou assaltos. Esse mesmo modo piscante também é adotado em outros cruzamentos do município, como o próximo ao Mercado Municipal, no Centro da cidade. Por isso, os motoristas devem manter a atenção e respeitar a sinalização", explicou o departamento.

A Polícia Militar também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação da matéria.