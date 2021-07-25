Motorista bate, poste cai e interdita avenida em Vila Velha

Um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (25) interditou a Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha, na altura do Shopping Vila Velha. Um carro bateu contra um poste, que quebrou e foi ao chão. A fiação foi arrastada e parte também ficou sobre a pista, assim como a estrutura de concreto.
De acordo com a prefeitura, a Guarda Municipal foi acionada e se deslocou até a região. No local, os agentes constataram que não houve vítimas, porém encontraram o veículo já sem a presença do condutor.
A administração municipal informou que foi feito o acionamento das equipes da EDP, e a via permanece interditada para os trabalhos da empresa, visto que, o poste obstruiu a via pública.
Procurada pela reportagem, a concessionária disse que a ocorrência está em andamento e não detalhou até o momento o prazo para a normalização do serviço e liberação da Luciano das Neves, mas informa que está com equipe na avenida e precisará realizar a substituição do equipamento. No momento, 22 clientes encontram-se sem energia.