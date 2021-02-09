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Porto de Santana

Motociclista sem habilitação morre ao colidir com poste em Cariacica

Segundo a polícia, ele perdeu o controle em uma curva e se chocou contra o poste. O homem morreu no local e o corpo foi encaminhado ao DML de Vitória
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:06

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:06

Motociclista morreu em trecho do bairro Porto de Santana, em Cariacica
Motociclista morreu em trecho do bairro Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues | TV Gazeta
Um motociclista morreu após colidir com um poste, nesta terça-feira (9), no bairro Porto de Santana, em Cariacica. A Polícia Militar informou que o homem, que não teve a identidade divulgada, não tinha habilitação para conduzir a moto. À reportagem, a PMES explicou que o motociclista perdeu o controle dentro de uma curva, ocasionando o choque. Ele morreu no local.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
Motociclista morreu em trecho do bairro Porto de Santana, em Cariacica
Motociclista morreu em trecho do bairro Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues | TV Gazeta

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