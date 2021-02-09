Motociclista sem habilitação morre ao colidir com poste em Cariacica

Um motociclista morreu após colidir com um poste, nesta terça-feira (9), no bairro Porto de Santana, em Cariacica. A Polícia Militar informou que o homem, que não teve a identidade divulgada, não tinha habilitação para conduzir a moto. À reportagem, a PMES explicou que o motociclista perdeu o controle dentro de uma curva, ocasionando o choque. Ele morreu no local.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.