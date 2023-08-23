Motociclista morre em acidente na Terceira Ponte

Um motociclista morreu em um acidente registrado por volta das 10h30 desta quarta-feira (23) na Terceira Ponte , no sentido Vila Velha-Vitória. A informação foi confirmada pela Rodosol, concessionária que administra a via. Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do atendimento, com equipes de profissionais da saúde. A moto ficou caída no chão, ao lado da vítima.

Não há informações sobre a identidade do motociclista morto no acidente. Segundo a Rodosol, a Polícia Civil foi acionada. A corporação foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

No local, o repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou que o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem no corredor (espaço entre veículos), quando bateu e caiu no chão. Quando estava caído, um veículo passou sobre ele. O condutor da moto morreu no local.

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Trânsito lento nos dois sentidos da Terceira Ponte Crédito: Montagem | Maps