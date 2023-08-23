Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sentido Vitória

Motociclista morre em acidente na Terceira Ponte

Condutor da moto teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando caiu e foi atropelado; imagens de câmeras de videomonitoramento mostram equipes atendendo ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 10:59

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 10:59

Um motociclista morreu em um acidente registrado por volta das 10h30 desta quarta-feira (23) na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha-Vitória. A informação foi confirmada pela Rodosol, concessionária que administra a via. Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do atendimento, com equipes de profissionais da saúde. A moto ficou caída no chão, ao lado da vítima.
Não há informações sobre a identidade do motociclista morto no acidente. Segundo a Rodosol, a Polícia Civil foi acionada. A corporação foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
No local, o repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou que o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem no corredor (espaço entre veículos), quando bateu e caiu no chão. Quando estava caído, um veículo passou sobre ele. O condutor da moto morreu no local.

Últimos dias de obra: 3ª Ponte tem interdições previstas

Trânsito lento nos dois sentidos da Terceira Ponte
Trânsito lento nos dois sentidos da Terceira Ponte Crédito: Montagem | Maps
Durante o atendimento à vítima, que estava caída no chão, foi possível ver a moto em que ela estava. Equipes da Rodosol foram acionadas e estiveram no local. Antes das 11h, uma faixa do trecho em que houve o acidente estava ocupada. 
O trecho, aliás, no sentido Vila Velha-Vitória, está parcialmente interditado devido às obras. Segundo a Rodosol, a interdição de uma faixa começou às 8h desta quarta (23) e deve durar até as 18h. Motoristas que fazem o trajeto encontram muita lentidão. O governo do Estado anunciou interdições totais nos próximos dois dias.

Veja Também

Terceira Ponte terá interdição total a partir desta quarta; veja horários

Ciclovia da Vida ficará aberta até 17 horas neste domingo (27)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo Terceira Ponte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia prende suspeito de vender drogas pelas redes sociais no Sul do ES
Imagem de destaque
Por que os astronautas da Artemis 2 não pousarão na Lua como nas missões Apolo
Imagem de destaque
Mel Maia responde a críticas sobre aparência após morte da mãe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados