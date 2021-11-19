Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cachoeiro

Devido ao impacto da colisão, a moto ficou partida no meio. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta Sul , Thales Rodrigues, o acidente aconteceu por volta das 15h, na localidade de Monte Líbano.

Muito abalado, o motorista do caminhão não quis gravar entrevista, mas relatou à equipe de reportagem que o motociclista estaria sem capacete, dirigindo em alta velocidade e fazendo zigue-zague na pista. Segundo o condutor, a vítima teria invadido a contramão e ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. Oficialmente, a dinâmica do acidente não foi informada.