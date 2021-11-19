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ES 482

Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cachoeiro

Acidente registrado na tarde desta sexta-feira (19) envolveu a moto em que a vítima estava e um caminhão. Oficialmente, a dinâmica da colisão não foi informada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 nov 2021 às 18:56

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 18:56

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo a moto em que estava e um caminhão na tarde desta sexta-feira (19), na ES 482, conhecida como Rodovia do Contorno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas, ao chegar ao local, constatou que o homem — que não teve o nome divulgado —  já estava morto. A pista precisou ser interditada para o trabalho da perícia.
Motociclista morre em acidente no interior de Cachoeiro
Motociclista morre em acidente no interior de Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues
Devido ao impacto da colisão, a moto ficou partida no meio. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta Sul, Thales Rodrigues, o acidente aconteceu por volta das 15h, na localidade de Monte Líbano.
Muito abalado, o motorista do caminhão não quis gravar entrevista, mas relatou à equipe de reportagem que o motociclista estaria sem capacete, dirigindo em alta velocidade e fazendo zigue-zague na pista. Segundo o condutor, a vítima teria invadido a contramão e ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. Oficialmente, a dinâmica do acidente não foi informada.
Além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência, e a Polícia Militar esteve no local para orientar os motoristas, visto que a rodovia ficou interditado nos dois sentidos para o trabalho da perícia. O corpo do motociclista seria levado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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