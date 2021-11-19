Homem morre eletrocutado ao manusear telha metálica em Cachoeiro

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica no fim da tarde de quinta-feira (18), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele manuseava uma folha de telha de zinco e acabou encostando nos fios de alta tensão da rua.
O acidente aconteceu por volta das 17h, e o nome da vítima não foi informado pela polícia. A perícia da Polícia Civil foi acionada e os fatos, segundo a PC, estão sendo investigados pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, como acidente de trabalho.