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Acidente de trabalho

Homem morre eletrocutado ao manusear telha metálica em Cachoeiro

Segundo a Polícia Civil, vítima manuseava uma folha de telha de zinco e acabou encostando nos fios de alta tensão, sofrendo uma descarga elétrica no fim da tarde de quinta(18)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 nov 2021 às 16:32

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 16:32

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica no fim da tarde de quinta-feira (18), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele manuseava uma folha de telha de zinco e acabou encostando nos fios de alta tensão da rua.
O acidente aconteceu por volta das 17h, e o nome da vítima não foi informado pela polícia. A perícia da Polícia Civil foi acionada e os fatos, segundo a PC, estão sendo investigados pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, como acidente de trabalho.

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