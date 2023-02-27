Motociclista morre em acidente com carro no Centro de Vila Velha

Um motociclista, de 50 anos, morreu após bater em um carro no cruzamento entre a Rua Castelo Branco e Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (27).
Imagens feitas no local mostram que o automóvel envolvido na batida é um Hyundai Hb20, que ficou com a dianteira e o para-brisa bastante danificados. Os vídeos mostram que a moto parou entre ele e outro veículo, que estava estacionado (veja acima).
A Polícia Militar afirmou que foi acionada por volta das 7h40 para verificar a colisão. No local, os policiais constataram que o motociclista já estava morto, e a perícia foi acionada. O proprietário do carro, de 68 anos, disse aos militares que passava pelo cruzamento quando foi atingido pelo motociclista, mas não sabia dizer com exatidão para quem estava aberto o semáforo.
O motorista foi encaminhado para acolhimento em uma Unidade de Saúde da região devido ao seu estado emocional. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e, após atendimento médico, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado para os familiares.