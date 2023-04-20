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Pista interditada

Motociclista morre em acidente com carreta na Rodovia do Contorno na Serra

Homem de 38 anos seria morador do município; batida aconteceu nesta quinta-feira (20), por volta das 17h20, e deixou ainda uma pessoa ferida

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2023 às 20:02
Motociclista de 38 anos morreu após colidir contra uma carreta
Acidente deixou uma pessoa morta e um ferido na BR 101, na Serra Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um homem de 38 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e uma carreta na tarde desta quinta-feira (20), no km 274 da BR 101, na Serra. A colisão ocorreu por volta das 17h20, no trecho conhecido como Rodovia do Contorno, próximo ao Alphaville. Segundo a Eco101, uma faixa da via sentido do bairro Carapina foi  interditada para atendimento. O tráfego no local segue por desvio.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão também deixou uma pessoa ferida, mas não há informações sobre ela, nem em qual veículo estava. Segundo a corporação, o condutor da carreta tentou realizar o retorno na via, sem observar o fluxo, e acabou surpreendida pela motocicleta. O homem de 38 anos, que dirigia a moto e não teve o nome divulgado, morreu no local. De acordo com a PRF, ele seria morador do município.
Acidente deixou uma pessoa morta e dois feridos na BR 101, na Serra
Motociclista de 38 anos morreu após colidir contra uma carreta Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Recursos da Eco101 (ambulância, guincho e viatura de inspeção) foram acionados para o local, além da PRF, Polícia Civil e Departamento Médico Legal (DML). 
A Polícia Civil foi procurada às 19h30 para dar mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Motociclista morre em acidente com carreta na Rodovia do Contorno na Serra

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