Um homem de 38 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e uma carreta na tarde desta quinta-feira (20), no km 274 da BR 101, na Serra. A colisão ocorreu por volta das 17h20, no trecho conhecido como Rodovia do Contorno, próximo ao Alphaville. Segundo a Eco101, uma faixa da via sentido do bairro Carapina foi interditada para atendimento. O tráfego no local segue por desvio.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão também deixou uma pessoa ferida, mas não há informações sobre ela, nem em qual veículo estava. Segundo a corporação, o condutor da carreta tentou realizar o retorno na via, sem observar o fluxo, e acabou surpreendida pela motocicleta. O homem de 38 anos, que dirigia a moto e não teve o nome divulgado, morreu no local. De acordo com a PRF, ele seria morador do município.
Recursos da Eco101 (ambulância, guincho e viatura de inspeção) foram acionados para o local, além da PRF, Polícia Civil e Departamento Médico Legal (DML).
A Polícia Civil foi procurada às 19h30 para dar mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Motociclista morre em acidente com carreta na Rodovia do Contorno na Serra