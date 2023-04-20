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Rodovia do Frade

Mulher morre em acidente entre carro e caminhão em Cachoeiro

Condutor do caminhão contou à PM que Eliana Silva Almeida Gonçalves, de 50 anos, condutora do automóvel, estava realizando uma ultrapassagem quando o acidente aconteceu

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 18:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 abr 2023 às 18:55
Uma mulher de 50 anos morreu em um acidente envolvendo o carro que ela estava dirigindo e um caminhão-baú na Rodovia do Frade, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (20). Eliana Silva Almeida Gonçalves estava conduzindo um Honda Fit, que ficou com a parte frontal destruída após a colisão.
Motorista morre após se envolver em acidente com caminhão em Cachoeiro
Motorista morre após se envolver em acidente com caminhão em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e orientar os motoristas que trafegavam na via. O acidente aconteceu volta de 13h50. A condutora do veículo ficou presa às ferragens e teve a morte confirmada no local por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que acionou a perícia. Moradores locais e motoristas registram trânsito parado no local.
Motorista morre após se envolver em acidente com caminhão em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
O motorista do caminhão, um homem de 72 anos, contou aos militares que trafegava em sentido contrário ao da vítima, e, quando viu o veículo dela tentando fazer uma ultrapassagem irregular, acabou batendo de frente contra o carro.
Foi realizado o teste de bafômetro no condutor do caminhão e o exame deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento sobre o acidente ao delegado de plantão.
O veículo da vítima foi encaminhado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para desobstruir a via e liberar o tráfego dos veículos em circulação.

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