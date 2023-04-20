Mulher morre em acidente entre carro e caminhão em Cachoeiro

Uma mulher de 50 anos morreu em um acidente envolvendo o carro que ela estava dirigindo e um caminhão-baú na Rodovia do Frade, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (20). Eliana Silva Almeida Gonçalves estava conduzindo um Honda Fit, que ficou com a parte frontal destruída após a colisão.

Motorista morre após se envolver em acidente com caminhão em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e orientar os motoristas que trafegavam na via. O acidente aconteceu volta de 13h50. A condutora do veículo ficou presa às ferragens e teve a morte confirmada no local por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros , que acionou a perícia. Moradores locais e motoristas registram trânsito parado no local.

Motorista morre após se envolver em acidente com caminhão em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

O motorista do caminhão, um homem de 72 anos, contou aos militares que trafegava em sentido contrário ao da vítima, e, quando viu o veículo dela tentando fazer uma ultrapassagem irregular, acabou batendo de frente contra o carro.

Foi realizado o teste de bafômetro no condutor do caminhão e o exame deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento sobre o acidente ao delegado de plantão.