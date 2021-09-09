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Na ES 264

Motociclista morre em acidente com caminhão em Santa Maria de Jetibá

Segundo os Bombeiros Voluntários do município, o homem morreu antes da equipe chegar ao local, na tarde desta quinta-feira (9). O nome da vítima não foi informado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 set 2021 às 19:36

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:36

Motociclista morre após colidir com caminhão-baú em Santa Maria de Jetibá Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão-baú na tarde desta quinta-feira (9), em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo os Bombeiros Voluntários do município, a vítima morreu antes da equipe chegar ao local. O nome da vítima não foi informado.
A colisão entre a moto e o caminhão-baú ocorreu na Rodovia Doutor Afonso Schwanz, a ES 264, sobre a Ponte do Rio Santa Maria, em frente à fábrica de ração Nutritiva. As causas do acidente não foram informadas pelos Bombeiros Voluntários.
Devido ao acidente, o trânsito foi totalmente interditado no trecho da rodovia logo após a ocorrência. Por volta das 19h, os Bombeiros Voluntários informaram que a pista havia sido liberada em sistema de pare e siga.
Polícia Civil informou que foi acionada, mas que ainda não há detalhes a serem repassados, pois a ocorrência está em andamento. 

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