Motociclista morre em acidente com caminhão em Santa Maria de Jetibá

Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão-baú na tarde desta quinta-feira (9), em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo os Bombeiros Voluntários do município, a vítima morreu antes da equipe chegar ao local. O nome da vítima não foi informado.
A colisão entre a moto e o caminhão-baú ocorreu na Rodovia Doutor Afonso Schwanz, a ES 264, sobre a Ponte do Rio Santa Maria, em frente à fábrica de ração Nutritiva. As causas do acidente não foram informadas pelos Bombeiros Voluntários.
Devido ao acidente, o trânsito foi totalmente interditado no trecho da rodovia logo após a ocorrência. Por volta das 19h, os Bombeiros Voluntários informaram que a pista havia sido liberada em sistema de pare e siga.
A Polícia Civil informou que foi acionada, mas que ainda não há detalhes a serem repassados, pois a ocorrência está em andamento.