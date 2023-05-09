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Jardim Limoeiro

Motociclista morre atropelado por carreta em trecho da BR 101 na Serra

Primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal indicam que a carreta atingiu a moto e passou sobre as pernas do motociclista na manhã desta terça (9). O trânsito foi liberado por volta das 10h50
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 mai 2023 às 08:34

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 08:34

Um motociclista morreu após ser atropelado por uma carreta em um acidente no início da manhã desta terça-feira (9) em um trecho da BR 101 na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra. As primeiras informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão conta que a carreta atingiu a moto e passou sobre as pernas da vítima – que teve a morte confirmada no local. O trânsito foi totalmente liberado cerca de quatro horas após o acidente.
Imagens de videomonitoramento mostram que, aparentemente, o motociclista estaria em 'corredor' entre a carreta e um ônibus no momento em que foi atingido. Não há informações sobre o nome e idade da vítima.
O acidente aconteceu no sentido Vitória-Serra, ponto que teve o fluxo de veículos afetado por conta do ocorrido. Mapas e aplicativos indicavam que havia trânsito intenso desde o ponto do acidente, em Jardim Limoeiro, até o início da área do Aeroporto de Vitória.
Acidente impacta trânsito na região da BR 101, na Serra
Acidente impactou trânsito na região da BR 101, na Serra Crédito: Montagem | Maps
Procurada pela reportagem, a Eco 101 informou que a ocorrência foi registrada às 6h57 no km 269,5, na Serra, e envolveu uma carreta e uma moto. Para atendimento foram acionados recursos operacionais, além da PRF e Samu. O trânsito foi liberado por volta das 10h50.
Motociclista morre atropelado por carreta em trecho da BR 101 na Serra

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