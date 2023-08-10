Motociclista morre após atropelar pedestre em avenida de Vitória

Avenida Reta da Penha, em Vitória, onde o acidente acontecey Crédito: Reprodução | Maps

Um motociclista de 29 anos morreu após atropelar um pedestre de 65, que estava perto da faixa para atravessar na Reta da Penha, em Vitória , na noite de quarta-feira (9). Testemunhas contaram à Polícia Militar , no entanto, que o semáforo indicava que a moto tinha permissão para trafegar, e o pedestre deveria aguardar. O atingido pela moto seguia internado na madrugada de quinta-feira (10) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O motociclista foi identificado como Vinicius Santos Oliveira, natural de Itabuna, na Bahia.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atendimento da ocorrência, que aconteceu no bairro Santa Luiza. Quando os policiais do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) chegaram ao local, as vítimas estavam sendo socorridas pelo Samu. A Guarda Municipal esteve no local para controle do trânsito.

Depois dos primeiros socorros, o motociclista e o pedestre foram encaminhados em estado grave ao hospital. Os policiais foram até o local, onde foram informados que Vinicius Santos Oliveira havia morrido ao dar entrada na unidade.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a perícia da corporação foi acionada na madrugada desta quinta-feira (10), por volta de 1h12, para uma ocorrência de capotamento com morte na Avenida Nossa Senhora da Penha.