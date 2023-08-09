Duas pessoas são socorridas após acidente entre carros em Itapemirim

O Uno tombou após colidir com o HB20 e um dos ocupantes se feriu Crédito: Leitor A Gazeta

Dois homens foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimentos (Upa) de Marataízes, após um acidente entre dois carros na Rodovia ES 490, em Itapemirim , no Sul do Estado. O acidente foi na tarde de terça-feira (8), na região de Paineiras. Duas pessoas ficaram feridas na colisão e foram socorridas.

A Polícia Militar informou que foi acionada durante a tarde para atender uma ocorrência de trânsito na Rodovia ES 490, no antigo posto rodoviário, envolvendo um Uno e um HB20. No local, a equipe constatou que os veículos estavam tombados na via e seguiam em sentidos opostos, quando colidiram frontalmente nas proximidades do antigo posto rodoviário da PM.

O condutor do Uno e o carona do HB20 ficaram feridos e foram socorridos para a UPA de Marataízes. Ainda de acordo com a PMES, o motorista do HB20 não apresentava odor etílico e nem alteração da capacidade psicomotora.