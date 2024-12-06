Motociclista fica ferido em acidente com carro no Centro de Aracruz

Um motociclista sofreu fratura exposta na região da perna após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Venâncio Flores, no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (6). A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para ser levada para o Hospital São Camilo.
Não há mais informações sobre como o acidente aconteceu, até o momento. A vítima conduzia uma Honda Fan 160 vermelha. O outro veículo envolvido é um Fiat Strada branco.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Militar e a Polícia Civil, mas não obteve informações antes da publicação da matéria.