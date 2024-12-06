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Fratura exposta

Motociclista fica ferido em acidente com carro no Centro de Aracruz

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital da cidade com um ferimento grave na perna

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 19:51

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 dez 2024 às 19:51
Região onde o acidente aconteceu em Aracruz
A colisão ocorreu na Avenida Venâncio Flores, no Centro de Aracruz Crédito: Reprodução/Google Street View
Um motociclista sofreu fratura exposta na região da perna após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Venâncio Flores, no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (6). A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para ser levada para o Hospital São Camilo.
Não há mais informações sobre como o acidente aconteceu, até o momento. A vítima conduzia uma Honda Fan 160 vermelha. O outro veículo envolvido é um Fiat Strada branco. 
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Militar e a Polícia Civil, mas não obteve informações antes da publicação da matéria.

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