Motoboy morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

O motoboy Francisco Moreira de Andrade, de 36 anos, morreu em acidente na Rodovia do Sol nesta quarta (30) Crédito: Arquivo Pessoal

Um motoboy morreu após ser atingido por uma caminhonete no quilômetro 27 da Rodovia do Sol, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha , na noite desta quarta-feira (30). Francisco Moreira de Andrade, de 36 anos, trabalhava entregando pizzas no momento do acidente. Testemunhas afirmaram que os dois veículos trafegavam na mesma faixa, que a motocicleta em que estava Francisco foi atingida na traseira e que a vítima teria sido arrastada por mais de 500 metros.

Testemunhas afirmaram que a Rodovia do Sol é frequentemente palco de disputas de velocidade entre carros e que isso pode ter sido um dos motivos da morte de Francisco.

Colega da vítima, Wesley Perico também trabalha como motoboy e disse que, por conta da falta de segurança na via, ele e outros motociclistas sentem medo.

"Ao longo dessa rodovia acontece direto racha, pega, é uma das coisas que mais acontece aqui. Passou das 20h, tudo apagado, não tem radar, não tem nada. Não tem iluminação nenhuma, vai justificar o quê? O cara está morto, né. O medo continua, a gente perdeu um amigo recentemente, agora perdeu outro", lamentou.

O motoboy Francisco Moreira de Andrade, de 36 anos, morreu em acidente na Rodovia do Sol nesta quarta (30) Crédito: Tiago Félix

Wesley afirma que Francisco era um dos motociclistas mais corretos, sempre respeitava os limites de velocidade e procurava manter a motocicleta sem nenhuma pendência, tanto de documentação quanto na manutenção de peças.

"Eles contaram que ele veio apagado, que o carro veio e bateu nele, porque ele que estava errado. E que ele só morreu porque estava com o capacete aberto. Olha a pancada, olha o tamanho do carro. Até parece que um carro desse tamanho aqui não vai fazer um estrago em uma pessoa", disse.

"ELE ERA MUITO PRUDENTE"

No momento do acidente, Francisco estava indo fazer entregas para um pizzaria de Vila Velha. A dona do estabelecimento, Marilene Dalrio, classificou o motoboy como muito prudente e até "enjoado", tamanho o cuidado que tinha para manter a segurança enquanto trabalhava.

"Ele era o mais enjoado que a pizzaria tinha, porque ele era muito prudente. Se a moto dele tivesse com defeito, ele pedia moto emprestada. Eu não consigo acreditar que ele morreu. Se pedisse pra levar uma pessoa sem capacete, ele não levava. Não é o perfil dele correr", alegou.

TESTE DO BAFÔMETRO DEU NEGATIVO

Por nota, a Polícia Militar informou que "o condutor do carro permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool".

MOTORISTA PRESTOU DEPOIMENTO E FOI LIBERADO

De acordo com a Polícia Civil, o motorista, de 48 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado após prestar esclarecimentos. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT).

"O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha pela Polícia Militar, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante", informou a PC por nota.