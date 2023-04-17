Moradores protestam na Rodovia do Sol e ônibus do Transcol tem janela quebrada

Janela de ônibus do Transcol foi quebrada durante protesto Crédito: Foto leitor

Cerca de 100 pessoas bloquearam os dois sentidos da Rodovia do Sol, na altura do km 14, no bairro Santa Paula, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (17). A manifestação durou cerca de duas horas e teve a janela de um ônibus do Sistema Transcol quebrada. Ninguém foi detido.

O protesto começou por volta de 7h15, com a interrupção das duas pistas, sendo que às 8h20 um dos sentidos foi liberado pelos manifestantes, segundo informações da assessoria da Rodosol. A pista foi totalmente liberada às 9h34.

De acordo com as informações da Polícia Militar, aproximadamente 100 pessoas participaram da manifestação, que teria sido motivada pelo pedido de mais segurança nas escolas da região.