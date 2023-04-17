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Em Vila Velha

Moradores protestam na Rodovia do Sol e ônibus do Transcol tem janela quebrada

Pistas ficaram interditadas por cerca de duas horas na altura do bairro Santa Paula; cerca de 100 pessoas participaram do ato na manhã desta segunda (17)

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2023 às 13:06
Janela de ônibus do Transcol foi quebrada durante protesto
Janela de ônibus do Transcol foi quebrada durante protesto Crédito: Foto leitor
Cerca de 100 pessoas bloquearam os dois sentidos da Rodovia do Sol, na altura do km 14, no bairro Santa Paula, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (17). A manifestação durou cerca de duas horas e teve a janela de um ônibus do Sistema Transcol quebrada. Ninguém foi detido.
O protesto começou por volta de 7h15, com a interrupção das duas pistas, sendo que às 8h20 um dos sentidos foi liberado pelos manifestantes, segundo informações da assessoria da Rodosol. A pista foi totalmente liberada às 9h34.
De acordo com as informações da Polícia Militar, aproximadamente 100 pessoas participaram da manifestação, que teria sido motivada pelo pedido de mais segurança nas escolas da região.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra passageiros que foram atingidos por estilhaços de vidros da janela do Transcol quebrada. Porém, a Polícia Militar não soube dar informações a respeito de feridos. 

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