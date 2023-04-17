Jovem de 17 anos morre ao atravessar na pista da BR 101 em Viana

Um rapaz de 17 anos que estava conduzindo uma moto morreu na noite deste domingo (16), na BR 101, em Viana, na saída do bairro Universal, após se envolver em um acidente quando cruzava a rodovia, passando pela abertura da mureta que divide as pistas.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menor conduzia uma motocicleta Honda Biz sem observar o fluxo quando foi atingida por um automóvel Chevrolet Cruze. O veículo transitava no sentido Cariacica x Viana, pela faixa da esquerda, e colidiu transversalmente na motocicleta e no condutor, que faleceu no local.
O condutor do automóvel, um homem de 59 anos, habilitado, não sofreu ferimentos, fez teste etilômetro com resultado negativo.
De acordo com a PRF, a ação do motociclista é muito comum em locais com pista duplicada. "Os condutores optam pela manobra perigosa, mesmo quando há locais adequados e seguro próximos, como foi o caso em Viana, cujo retorno por viaduto está localizado a menos de 500m da ocorrência", informou, por nota.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, atravessar divisor de pista, canteiros centrais, faixa contínua e marcas de canalização é infração gravíssima. Entre as penalidades estão a perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 957.
O jovem, de 17 anos, não era habilitado. O proprietário do veículo, de 45 anos, vai responder pelo crime de trânsito de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada.