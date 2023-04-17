Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em local irregular

Jovem de 17 anos morre ao atravessar na pista da BR 101 em Viana

Adolescente passava de moto pela abertura entre as muretas de proteção da rodovia quando foi atingido por um carro que seguia na pista da esquerda

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2023 às 11:01
Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha
O acidente ocorreu no trecho da BR 101 na altura do bairro Universal, em Viana Crédito: Fernando Madeira
Um rapaz de 17 anos que estava conduzindo uma moto morreu na noite deste domingo (16), na BR 101, em Viana, na saída do bairro Universal, após se envolver em um acidente quando cruzava a rodovia, passando pela abertura da mureta que divide as pistas.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menor conduzia uma motocicleta Honda Biz sem observar o fluxo quando foi atingida por um automóvel Chevrolet Cruze. O veículo transitava no sentido Cariacica x Viana, pela faixa da esquerda, e colidiu transversalmente na motocicleta e no condutor, que faleceu no local. 
O condutor do automóvel, um homem de 59 anos, habilitado, não sofreu ferimentos, fez teste etilômetro com resultado negativo.
De acordo com a PRF, a ação do motociclista é muito comum em locais com pista duplicada. "Os condutores optam pela manobra perigosa, mesmo quando há locais adequados e seguro próximos, como foi o caso em Viana, cujo retorno por viaduto está localizado a menos de 500m da ocorrência", informou, por nota.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, atravessar divisor de pista, canteiros centrais, faixa contínua e marcas de canalização é infração gravíssima. Entre as penalidades estão a perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 957.
O jovem, de 17 anos, não era habilitado. O proprietário do veículo, de 45 anos, vai responder pelo crime de trânsito de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 PRF Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados