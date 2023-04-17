Jovem de 17 anos morre ao atravessar na pista da BR 101 em Viana

O acidente ocorreu no trecho da BR 101 na altura do bairro Universal, em Viana Crédito: Fernando Madeira

Um rapaz de 17 anos que estava conduzindo uma moto morreu na noite deste domingo (16), na BR 101, em Viana , na saída do bairro Universal, após se envolver em um acidente quando cruzava a rodovia, passando pela abertura da mureta que divide as pistas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menor conduzia uma motocicleta Honda Biz sem observar o fluxo quando foi atingida por um automóvel Chevrolet Cruze. O veículo transitava no sentido Cariacica x Viana, pela faixa da esquerda, e colidiu transversalmente na motocicleta e no condutor, que faleceu no local.

O condutor do automóvel, um homem de 59 anos, habilitado, não sofreu ferimentos, fez teste etilômetro com resultado negativo.

De acordo com a PRF, a ação do motociclista é muito comum em locais com pista duplicada. "Os condutores optam pela manobra perigosa, mesmo quando há locais adequados e seguro próximos, como foi o caso em Viana, cujo retorno por viaduto está localizado a menos de 500m da ocorrência", informou, por nota.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, atravessar divisor de pista, canteiros centrais, faixa contínua e marcas de canalização é infração gravíssima. Entre as penalidades estão a perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 957.