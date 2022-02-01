Moradores fecham BR 101 em Viana e trânsito fica complicado

Pelas imagens registradas pelo cinegrafista Fernando Estevão, é possível ver que a Eco101, concessionária que administra a via, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam no local.

Após cerca de 3 horas de protesto, a via foi totalmente liberada por volta das 7h30. A reportagem de A Gazeta demandou a Eco101 para saber quais medidas serão adotadas em relação aos pedidos dos moradores.