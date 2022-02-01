Moradores fecham BR 101 em Viana e trânsito fica complicado

Moradores do bairro Jucu, em Viana, na Grande Vitória, fecharam os dois sentidos da BR 101, na manhã desta terça-feira (1º). Em relato ao repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, os manifestantes reclamaram que, antes das obras de duplicação, havia dois acessos da comunidade ao bairro Nova Belém, além de um retorno, que acabaram.
Pelas imagens registradas pelo cinegrafista Fernando Estevão, é possível ver que a Eco101, concessionária que administra a via, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam no local.
Após cerca de 3 horas de protesto, a via foi totalmente liberada por volta das 7h30. A reportagem de A Gazeta demandou a Eco101 para saber quais medidas serão adotadas em relação aos pedidos dos moradores.
Atualização
01/02/2022 - 7:52
Após a publicação da reportagem, o trânsito foi liberado na BR 101. O texto foi atualizado.