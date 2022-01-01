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Obras

Linha Vermelha em Cachoeiro recebe mudanças no trânsito em janeiro

A partir de segunda-feira (3), a Linha Vermelha ficará em meia pista no trecho das obras de recapeamento. Além disso, no dia 10, a Avenida Jones dos Santos Neves também passará por intervenções
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 jan 2022 às 12:25

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 12:25

A Linha Vermelha – considerada uma das principais avenidas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado – assim como a Avenida Jones dos Santos Neves, vão passar por mudanças no trânsito em janeiro de 2022. Isso porque serão realizadas obras de recapeamento bem como de nivelamento em alguns trechos das vias.
Linha Vermelha em Cachoeiro recebe mudanças no trânsito em janeiro
No mês de janeiro, a Linha Vermelha receberá obras de recapeamento Crédito: Márcia Leal/PMCI
De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura do município, as obras de recapeamento vão ocorrer no trecho entre a entrada do bairro IBC e o Museu Ferroviário Domingos Lage, no bairro Guandu. Já o nivelamento será na subida de acesso à Avenida Jones dos Santos Neves, em frente à entrada do bairro São Francisco de Assis.
Sendo assim, a partir de segunda-feira (3), a Linha Vermelha ficará com o trânsito em meia pista. E a partir do dia 10 de janeiro, a subida de acesso para a Jones dos Santos Neves ficará interditada.
“Quem estiver trafegando pela Linha Vermelha no sentido IBC X Centro e quiser fazer a travessia para a Avenida Jones dos Santos Neves deverá desviar à esquerda, na Rua Santino Samuel de Aguiar (em frente ao Paulinho Lanches – Quilômetro 90). Durante o período das obras, um trecho de cerca de 400 metros da Jones dos Santos Neves ficará em mão dupla”, informou a prefeitura.
Linha Vermelha em Cachoeiro recebe mudanças no trânsito em janeiro
A subida de acesso para a Avenida Jones dos Santos Neves terá obras de nivelamento Crédito: Reprodução/Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

TRANSPORTE PÚBLICO

Os ônibus dessa rota também farão o desvio pela Rua Santino Samuel de Aguiar. Desse modo, ainda segundo a prefeitura, o ponto da Linha Vermelha que fica próximo à entrada do bairro São Francisco de Assis será temporariamente deslocado, em 150 metros, para a Avenida Jones dos Santos Neves, em frente à loja Mundo das Tintas.
A previsão para o fim das obras de recapeamento é de 15 dias, e das obras de nivelamento, em aproximadamente 20 dias úteis. Contudo, o cronograma poderá ser alterado em caso de chuvas.
Para o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória, sinalizações irão ajudar condutores e pedestres durante esse período de obras. Além disso, destaca que é importante ter mais atenção.
“Os condutores e pedestres poderão se guiar pelas sinalizações que estamos colocando na região. Pedimos a compreensão de todos nesse período de obras importantes para a cidade e que redobrem a atenção ao trafegar por essas vias”, pronunciou.

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