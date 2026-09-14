Justiça mantém preso motorista envolvido em acidente que matou confeiteira em Pancas

A Justiça decretou a prisão preventiva do motorista do caminhão envolvido no acidente que matou uma confeiteira em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O suspeito de 34 anos foi preso em flagrante após atingir a motocicleta de Camila Machado de Oliveira, de 38 anos, no último sábado (12). Durante a audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (14), a prisão foi convertida para preventiva.





De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e deixou o local da colisão antes da chegada da equipe de socorro. Posteriormente, os policiais encontraram o homem em uma propriedade no município, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.





Camila foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, mas morreu na unidade no domingo (13).





O delegado Robson Peixoto, titular da Delegacia de Pancas, explicou que, depois da morte da confeiteira, a autoridade policial pediu à Justiça a revisão das medidas cautelares aplicadas ao motorista. O caso tramita sob sigilo e a identidade do suspeito, que permanece preso, não foi divulgada.





Segundo a PM, o condutor do caminhão estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. A vítima não possuía o documento.