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Trânsito

Justiça mantém preso motorista envolvido em acidente que matou confeiteira em Pancas

Homem de 34 anos teve prisão em flagrante convertida em preventiva; segundo a PM, apresentava sinais de embriaguez e deixou o local da colisão

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 17:26

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

14 set 2026 às 17:26
Vítima dirigia a motocicleta e foi socorrida pelo Samu, mas morreu no hospital; condutor do caminhão fugiu do local, sendo encontrado depois pela polícia
Camila Machado de Oliveira, de 38 anos, trabalhava como confeiteira em Pancas Acervo familiar

A Justiça decretou a prisão preventiva do motorista do caminhão envolvido no acidente que matou uma confeiteira em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O suspeito de 34 anos foi preso em flagrante após atingir a motocicleta de Camila Machado de Oliveira, de 38 anos, no último sábado (12). Durante a audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (14), a prisão foi convertida para preventiva.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e deixou o local da colisão antes da chegada da equipe de socorro. Posteriormente, os policiais encontraram o homem em uma propriedade no município, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. 


Camila foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, mas morreu na unidade no domingo (13).


O delegado Robson Peixoto, titular da Delegacia de Pancas, explicou que, depois da morte da confeiteira, a autoridade policial pediu à Justiça a revisão das medidas cautelares aplicadas ao motorista. O caso tramita sob sigilo e a identidade do suspeito, que permanece preso, não foi divulgada.


Segundo a PM, o condutor do caminhão estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. A vítima não possuía o documento.

“Era uma pessoa trabalhadeira", diz irmã de Camila
No momento do acidente, Camila seguia de moto para a região de Lajinha para comprar um remédio para o marido, conforme relatou a irmã mais nova, Crislayne Machado de Oliveira, de 19 anos. "Era uma pessoa trabalhadeira, que nunca parava. Era fazendo bolo ou salgado", lembra. 

Além do marido, Camila deixou uma filha de 16 anos. Atuava como confeiteira, ajudava o marido na roça e trabalhava na lanchonete junto à sua irmã. “Ela tinha uma vida corrida, mas era uma vida alegre”, conta Crislayne. 

Camila foi socorrida em estado grave e intubada em uma unidade de saúde de Pancas. Em seguida, foi transferida para o Hospital Sílvio Avidos, onde morreu na manhã de domingo. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município.

O caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica da colisão e as responsabilidades dos envolvidos.

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