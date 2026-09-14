Nem toda bolsa nos olhos é apenas inchaço: entenda o que pode estar por trás

“É importante diferenciar bolsas de olheira. A olheira pode estar relacionada à pigmentação, à transparência da pele, à vascularização ou até à sombra provocada pela anatomia do rosto. Já a bolsa está mais relacionada ao volume e ao abaulamento da região . Uma pessoa pode apresentar os dois problemas ao mesmo tempo, mas eles não são necessariamente tratados da mesma forma”, explica a médica dermatologista e professora do curso de Medicina da Uniderp, Dra. Carolina Albuquerque Arroyo.