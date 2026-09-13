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Tragédia

Acidente entre moto e caminhão mata mulher em Pancas; motorista é preso

Vítima dirigia a motocicleta e foi socorrida pelo Samu, mas morreu no hospital; condutor do caminhão fugiu do local, sendo encontrado depois pela polícia

Publicado em 13 de Setembro de 2026 às 20:04

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

13 set 2026 às 20:04
Camila Machado de Oliveira tinha 38 anos e trabalhava no ramo da confeitaria em Laginha, Pancas
Camila Machado de Oliveira tinha 38 anos e trabalhava no ramo da confeitaria em Laginha, Pancas Reprodução/Redes sociais

Uma confeiteira de 38 anos, identificada como Camila Machado de Oliveira, morreu na manhã deste sábado (12) após a motocicleta que conduzia ser atingida por um caminhão no bairro São Bento, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo.


Testemunhas contaram à Polícia Militar que o motorista do caminhão, de 34 anos,  fugiu do local e apresentava sinais de embriaguez. Depois do socorro da vítima, os policiais foram atrás do condutor do veículo grande e o encontraram numa propriedade. No entanto, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a PM.


Camila foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, mas morreu no hospital. O seu corpo foi levado na manhã deste domingo (13) para o SML de Colatina e posteriormente liberado aos familiares.


O motorista foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e preso por deixar o local do acidente e dirigir sob influência de álcool. Ele não pagou fiança.


De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o condutor do caminhão estava com o documento vencido. 

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