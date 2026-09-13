Acidente entre moto e caminhão mata mulher em Pancas; motorista é preso

Uma confeiteira de 38 anos, identificada como Camila Machado de Oliveira, morreu na manhã deste sábado (12) após a motocicleta que conduzia ser atingida por um caminhão no bairro São Bento, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo.





Testemunhas contaram à Polícia Militar que o motorista do caminhão, de 34 anos, fugiu do local e apresentava sinais de embriaguez. Depois do socorro da vítima, os policiais foram atrás do condutor do veículo grande e o encontraram numa propriedade. No entanto, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a PM.





Camila foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, mas morreu no hospital. O seu corpo foi levado na manhã deste domingo (13) para o SML de Colatina e posteriormente liberado aos familiares.





O motorista foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e preso por deixar o local do acidente e dirigir sob influência de álcool. Ele não pagou fiança.





De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o condutor do caminhão estava com o documento vencido.