Acusado de tentativa de homicídio no Noroeste do ES é preso na Bahia

Um homem de 32 anos, que estava foragido desde agosto, foi preso na sexta-feira (11) em uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Regional de Águia Branca, e a Polícia Civil da Bahia, por intermédio da Delegacia Territorial de Taperoá/BA. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por utilizar recurso que dificultou a defesa da vítima.
De acordo com informações do delegado titular de Águia Branca, Daniel Azeredo, o homem preso é natural da Bahia, e a prisão foi realizada na cidade de Taperoá após a Delegacia de Águia Branca identificar o local em que ele estava escondido. Após identificar o endereço, a informação foi repassada à Polícia Civil da Bahia, que realizou a prisão dentro da chamada “Operação Malhas da Lei”.
Dívida de jogo teria motivado o crime
Na noite de 29 de agosto, o acusado teria ido atrás da vítima com a intenção de matá-la, segundo as investigações. Ela devia a ele R$ 1 mil havia cinco meses, por causa de uma dívida relacionada a um jogo de sinuca.
Quando deixava um estabelecimento comercial na zona rural de Águia Branca, Noroeste do Espírito Santo, a vítima foi até o carro e, quando já estava sentada ao volante, foi surpreendida pelo homem, que a atingiu com dois golpes, na nuca e no cotovelo esquerdo, utilizando uma foice usada para podar café.
Após os golpes, a vítima teve sangramento intenso e correu risco de morte, devido à gravidade do ferimento, que tinha 15 centímetros. Ela foi socorrida, mas, devido à complexidade do ferimento, precisou ser transferida e recebeu 16 pontos de sutura.
Depois da agressão, o acusado fugiu do local. A Polícia Civil de Águia Branca foi até a casa dele e encontrou indícios de que ele havia deixado o imóvel, que apresentava sinais de danos.
Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi decretada pela Justiça no dia 3 de setembro. Com o mandado de prisão, as delegacias de Águia Branca e Taperoá realizaram um trabalho conjunto que resultou na prisão do homem no última sexta (11).
Em coletiva de imprensa neste domingo (13), o delegado Daniel Azeredo destacou a importância do trabalho conjunto entre as polícias de diferentes Estados.
“Essas operações que a gente tem deflagrado estão acontecendo geralmente em outros estados e as polícias de outros lugares têm dado apoio integral. Por esse motivo estamos tendo êxito na captura de criminosos”, afirmou.