Acusado de tentativa de homicídio no Noroeste do ES é preso na Bahia

Na noite de 29 de agosto, o acusado teria ido atrás da vítima com a intenção de matá-la, segundo as investigações. Ela devia a ele R$ 1 mil havia cinco meses, por causa de uma dívida relacionada a um jogo de sinuca.





Quando deixava um estabelecimento comercial na zona rural de Águia Branca, Noroeste do Espírito Santo, a vítima foi até o carro e, quando já estava sentada ao volante, foi surpreendida pelo homem, que a atingiu com dois golpes, na nuca e no cotovelo esquerdo, utilizando uma foice usada para podar café.





Após os golpes, a vítima teve sangramento intenso e correu risco de morte, devido à gravidade do ferimento, que tinha 15 centímetros. Ela foi socorrida, mas, devido à complexidade do ferimento, precisou ser transferida e recebeu 16 pontos de sutura.





Depois da agressão, o acusado fugiu do local. A Polícia Civil de Águia Branca foi até a casa dele e encontrou indícios de que ele havia deixado o imóvel, que apresentava sinais de danos.





Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi decretada pela Justiça no dia 3 de setembro. Com o mandado de prisão, as delegacias de Águia Branca e Taperoá realizaram um trabalho conjunto que resultou na prisão do homem no última sexta (11).