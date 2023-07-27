Justiça manda soltar mulher embriagada que debochou de acidente na Serra

A jovem de 25 anos, que provocou um acidente após beber e dirigir, na Serra, e depois disse "pena que (ninguém) morreu" , teve a liberdade provisória concedida, sob pagamento de fiança de R$ 2 mil, em audiência de custódia. A decisão foi tomada após a Justiça avaliar que a "liberdade dela não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita, bem como é primária".

Elimara Paula da Silva foi presa, na quarta-feira (26), após perder o controle da direção do carro e bater em um muro e um portão entre duas casas no bairro Jardim Tropical. No local, ela informou que havia ingerido bebida alcoólica e tomado remédios antes de dirigir. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , a motorista estava com vários sinais de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, dificuldade de equilíbrio, olhos vermelhos e sonolência.

Na audiência de custódia, que aconteceu nesta quinta-feira (27), a juíza Raquel de Almeida Valinho decidiu substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

Comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

Fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00.



Caso ela descumpra qualquer dessas condições, poderá ter decretada sua prisão preventiva. Até a publicação desta reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) havia informado que Elimara permanecia no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Na decisão, ainda consta que "fica notificada a investigada a comparecer à sede da Promotoria de Justiça de Vila Velha, em 15 dias, onde será analisada a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal pelo promotor de justiça atuante no feito, registrando-se que sua ausência será interpretada como falta de interesse na proposta, dando-se, nesse caso, andamento regular ao exercício do direito de punir do Estado", diz o trecho.

Relembre o caso

Segundo boletim de ocorrência da PM, quando os militares chegaram ao local do acidente, por volta das 21h, o veículo – um Kia Cerato – estava batido entre o muro e o portão, e Elimara estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas ficou constatada a alteração da "capacidade psicomotora". Ainda segundo relato dos policiais, a jovem não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Elimara foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra. O veículo foi removido para um pátio, porque estava com o licenciamento atrasado desde 2021.

A condutora bateu com o carro em muro de casa uma residência na Serra Crédito: Reprodução | Oliveira Alves

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a conduzida foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e desacato, e depois encaminhada ao sistema prisional.

Durante a manhã desta quinta-feira (27), Elimara Paula da Silva esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar por exames antes de ser encaminhada ao presídio. A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local e perguntou à motorista se ela havia bebido antes de dirigir e questionou que, com a atitude, ela poderia ter tirado a vida de alguém. A jovem ficou em silêncio em um primeiro momento, mas chegou a responder os jornalistas: "Pena que não morreu, né?!".

Novamente questionada pelos jornalistas, a motorista que causou o acidente na Serra afirmou que não estava presa, alegando que estava "indo embora".

"Eu não quero que vocês me filmem. Aqui é corpo de delito. Não estou presa. A versão da polícia é uma, a minha versão é outra. Quem sabe o que aconteceu sou eu que estava lá. Minha vida não te interessa", disse aos jornalistas que estavam no local nesta quinta-feira.

Demandada por A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável por monitorar o sistema prisional, informou que Elimara deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica nesta quinta-feira, e disse que não consta registro anterior de prisão da jovem.

Dona da casa calcula um prejuízo de R$ 5 mil

A casa em que o veículo bateu na noite de quarta-feira (26) é de propriedade da moradora Elizabeth da Fonseca. Em entrevista à TV Gazeta, ela lamentou o acidente e afirmou não ter condições de pagar pela reforma do local. O prejuízo calculado é de R$ 5 mil. Elizabeth contou que a dona do carro demonstrou a intenção de pagar pelo estrago causado.

"No momento agora não tenho condições de bancar essa obra aqui. E a dona do carro disse que vai bancar. Então vou esperar, espero que ela venha bancar mesmo", afirmou.

Casa destruída em acidente na erra Crédito: Oliveira Alves

A reportagem voltou a perguntar às polícias quem é a dona do carro. Em uma nova demanda, A Gazeta ainda perguntou sobre uma possível autuação da dona do carro. De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, uma amiga teria emprestado o carro para Elimara, que causou o acidente. Emprestar o carro para um indivíduo sem CNH e em estado de embriaguez pode levar à proprietária a responder na Justiça. A Polícia Civil, porém, informou apenas que a única pessoa levada para a delegacia foi a condutora do carro, sem citar a dona do veículo.

A condutora de 25 anos e a dona do carro estavam em um bar próximo ao local do acidente. Em determinado momento, Elimara resolveu dirigir o carro. Antes de bater no muro e no portão, ela ainda teria, segundo testemunhas, batido em outros carros e quase atravessado o canteiro central.

Ruth Miranda, que é dona de uma das casas atingidas, também falou sobre o acidente: "Eu estava sentada. Aí tomei um susto, comecei a tremer, tremer, tremer, quase desmaiei. Gritei por socorro".