Jovem sem CNH se envolve em acidente com morte em São José do Calçado

Um jovem de 19 anos que, segundo a Polícia Militar não possui habilitação para dirigir, se envolveu em um acidente com morte na tarde de domingo (13), em São José do Calçado, região do Caparaó capixaba. Segundo registro policial, o motorista — que não teve o nome divulgado — dirigia um Ford Focus pela ES 484, e acabou caindo em uma ribanceira, na localidade de Limoeiro.
Vander Paulo Silva de Jesus, de 44 anos, que estava no banco do carona morreu no local do acidente. O jovem de 19 anos e outras duas mulheres — de 26 e 31 anos —ficaram feridos, sendo necessário auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os três foram encaminhados a hospitais da região.
O motorista sofreu ferimentos leves, foi atendido no hospital de São José de Calçado e liberado pelo médico. Foi realizado o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcóolica. Ele foi encaminhado à Delegacia de Alegre.
A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado ao jovem. O texto será atualizado quando houver retorno.