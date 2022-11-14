Jovem sem CNH se envolve em acidente com morte em São José do Calçado

Vander Paulo Silva de Jesus, de 44 anos, que estava no banco do carona morreu no local do acidente. O jovem de 19 anos e outras duas mulheres — de 26 e 31 anos —ficaram feridos, sendo necessário auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os três foram encaminhados a hospitais da região.