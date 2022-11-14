Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia Pedro Cola

Jovem morre atropelado por carro em acidente na ES 166, em Castelo

Atropelamento ocorreu na noite deste domingo (13). Testemunhas relataram à PM que o veículo que atropelou Iago Mariano Rodrigues, de 22 anos, fugiu do local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 nov 2022 às 12:49

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 12:49

Jovem morre em acidente em Castelo
Jovem morre em acidente em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Um jovem de 22 anos morreu atropelado por um carro na ES 166 – a Rodovia Pedro Cola – no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (13). Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Iago Mariano Rodrigues não resistiu e faleceu no local.
Conforme registro da Polícia Militar, o acidente ocorreu na localidade de Limoeiro. Testemunhas relataram aos policiais que o veículo que atropelou o jovem fugiu do local e não foi  possível identificá-lo. A dinâmica do acidente não foi informada. A Polícia Civil foi acionada.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o motorista foi identificado e localizado e os procedimentos adotados em relação ao acidente, mas a assessoria de imprensa da corporação informou apenas que a perícia foi acionada para recolher um corpo de um homem, vítima de acidente automobilístico, na zona rural de Castelo na noite deste domingo. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Servico Médico Legal (SML) de Cachoeiro dr Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", comunicou, em nota.

Veja Também

Homem tenta fugir de atropelamento, salta de ponte e morre em queda

Vídeo mostra atropelamento de propósito após discussão em bar de Ibatiba

Famílias de vítimas continuam sem respostas sobre atropelamento em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento Castelo Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos
Imagem de destaque
Lua Minguante: veja o que cada signo deve desapegar
Imagem de destaque
Fã de Sonic? 8 nomes para cachorros inspirados nos personagens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados