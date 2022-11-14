Jovem morre atropelado por carro em acidente na ES 166, em Castelo

Um jovem de 22 anos morreu atropelado por um carro na ES 166 – a Rodovia Pedro Cola – no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (13). Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Iago Mariano Rodrigues não resistiu e faleceu no local.
Conforme registro da Polícia Militar, o acidente ocorreu na localidade de Limoeiro. Testemunhas relataram aos policiais que o veículo que atropelou o jovem fugiu do local e não foi possível identificá-lo. A dinâmica do acidente não foi informada. A Polícia Civil foi acionada.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o motorista foi identificado e localizado e os procedimentos adotados em relação ao acidente, mas a assessoria de imprensa da corporação informou apenas que a perícia foi acionada para recolher um corpo de um homem, vítima de acidente automobilístico, na zona rural de Castelo na noite deste domingo. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Servico Médico Legal (SML) de Cachoeiro dr Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", comunicou, em nota.