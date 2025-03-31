Jovem em moto esportiva morre em acidente com carro em Nova Venécia

Jovem morre em acidente entre carro e moto esportiva em Nova Venécia Crédito: Leitor A Gazeta

Um jovem de 19 anos, identificado como Bruno de Souza Ribeiro, morreu em um acidente envolvendo a motocicleta que ele estava pilotando – uma Honda CB 300F Twister – e um Volkswagen Gol, no fim da tarde de domingo (30), na ES 220, zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . A colisão ocorreu no trecho de acesso à cidade Vila Pavão.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atendendo uma mulher, passageira do carro. A morte do motociclista já havia sido confirmada.

O motorista do carro, de 27 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia, enquanto a passageira foi encaminhada pelo Samu 192 ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Ainda conforme a PM, após receber alta médica, o motorista do carro foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, procedimento padrão em acidentes com morte. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A dinâmica do acidente não foi divulgada.