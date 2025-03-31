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Trânsito

Jovem em moto esportiva morre em acidente com carro em Nova Venécia

Bruno de Souza Ribeiro, de 19 anos, morreu no local do acidente, que ocorreu no fim da tarde de domingo (30); motorista e uma passageira do carro foram socorridos com ferimentos

Publicado em 31 de Março de 2025 às 09:41

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

31 mar 2025 às 09:41
Jovem morre em acidente entre carro e moto esportiva em Nova Venécia
Jovem morre em acidente entre carro e moto esportiva em Nova Venécia Crédito: Leitor A Gazeta
Um jovem de 19 anos, identificado como Bruno de Souza Ribeiro, morreu em um acidente envolvendo a motocicleta que ele estava pilotando – uma Honda CB 300F Twister – e um Volkswagen Gol, no fim da tarde de domingo (30), na ES 220, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu no trecho de acesso à cidade Vila Pavão.
Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atendendo uma mulher, passageira do carro. A morte do motociclista já havia sido confirmada.
O motorista do carro, de 27 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia, enquanto a passageira foi encaminhada pelo Samu 192 ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. O estado de saúde deles não foi divulgado.
Ainda conforme a PM, após receber alta médica, o motorista do carro foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, procedimento padrão em acidentes com morte. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
As polícias Civil e Científica foram procuradas, mas até a publicação deste texto não houve retorno. 

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