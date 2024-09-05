Irmão viu caminhoneiro morrer em acidente na BR 262

O caminhoneiro que morreu na manhã desta quinta-feira (5) após o veículo cair em uma ribanceira na BR 262, em Pinga Fogo, Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, foi identificado como David de Oliveira, de 40 anos. Morador do Rio de Janeiro, ele saiu de Goiás com uma carga de milho e seguia para Santa Maria de Jetibá. O irmão, que viajava em outro veículo na frente dele, testemunhou todo o acidente, conforme apurou a repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul.
O caso, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu próximo a um posto, na subida antes do trevo de Conceição do Castelo, a 100 km de onde seria o destino de David. A carreta saiu da pista e caiu em uma ribanceira em um local onde havia um serviço de poda de árvores à beira da estrada.
De acordo com apuração da TV Gazeta, David morava no Rio de Janeiro e o irmão dele em Minas Gerais. Pela primeira vez, eles haviam combinado de transportar milho de Goiás para Santa Maria de Jetibá. Próximo ao local do acidente, o irmão avisou David, via rádio, sobre uma retenção na pista. Em resposta, David disse que não conseguiria frear.
Ao se aproximar dos veículos parados, ele desviou para a contramão, onde vinha outro carro. Para evitar a colisão, o motorista jogou o caminhão para a lateral, caindo na ribanceira.
O trabalho de resgate do corpo durou cerca de quatro horas, já que o Corpo de Bombeiros precisou estabilizar o caminhão acidentado para evitar que ele despencasse ainda mais na ribanceira.
Um caminhoneiro e morador da região relatou, para a TV Gazeta, o desespero do irmão da vítima após o acidente. “Ele chegou aqui e disse: ‘Meu irmão acabou de se envolver em um acidente ali em cima’. Esse é um trecho muito perigoso, sempre tem acidentes. Para mim, que sou colega de profissão, ver o que vimos ali foi difícil”, lamentou o homem, identificado como Devailton.
A perícia foi acionada e encaminhou o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado, e posteriormente, liberado para os familiares.