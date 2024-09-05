Irmão viu caminhoneiro morrer em acidente na BR 262

David de Oliveira, de 40 anos, morto em acidente na BR 262 em Conceição do Castelo Crédito: Acervo pessoal

O caso, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu próximo a um posto, na subida antes do trevo de Conceição do Castelo, a 100 km de onde seria o destino de David. A carreta saiu da pista e caiu em uma ribanceira em um local onde havia um serviço de poda de árvores à beira da estrada.

TV Gazeta, David morava no De acordo com apuração da, David morava no Rio de Janeiro e o irmão dele em Minas Gerais . Pela primeira vez, eles haviam combinado de transportar milho de Goiás para Santa Maria de Jetibá. Próximo ao local do acidente, o irmão avisou David, via rádio, sobre uma retenção na pista. Em resposta, David disse que não conseguiria frear.

Ao se aproximar dos veículos parados, ele desviou para a contramão, onde vinha outro carro. Para evitar a colisão, o motorista jogou o caminhão para a lateral, caindo na ribanceira.

O trabalho de resgate do corpo durou cerca de quatro horas, já que o Corpo de Bombeiros precisou estabilizar o caminhão acidentado para evitar que ele despencasse ainda mais na ribanceira.

Um caminhoneiro e morador da região relatou, para a TV Gazeta, o desespero do irmão da vítima após o acidente. “Ele chegou aqui e disse: ‘Meu irmão acabou de se envolver em um acidente ali em cima’. Esse é um trecho muito perigoso, sempre tem acidentes. Para mim, que sou colega de profissão, ver o que vimos ali foi difícil”, lamentou o homem, identificado como Devailton.