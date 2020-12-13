Interdição para resgate complica trânsito na Terceira Ponte

A Terceira Ponte precisou ser interditada na manhã deste domingo (13) durante uma ação de resgate do Corpo de Bombeiros. Com os dois sentidos bloqueados, o trânsito ficou complicado para os motoristas e motociclistas que decidiram trafegar no trecho.
Segundo a Rodosol, a interdição ocorreu nos dois sentidos da via às 9h45. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e atenderam a ocorrência com sucesso. A via foi liberada às 10h20.
O fechamento total das vias faz parte do protocolo de atendimento às operações de resgate. Os motoristas que estão em cima da ponte devem retornar pelos chamados 'gates', aberturas do canteiro central, para Vitória ou Vila Velha. O procedimento visa facilitar o trabalho das equipes de resgate e impedir que os motoristas fiquem presos em cima ponte durante o atendimento à ocorrência.