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BR 101

Homem morre ao ser atropelado por caminhonete em Sooretama

Acidente aconteceu por volta das 19 horas do último sábado. Vítima tinha 61 anos. O condutor da caminhonete era o Ten. Cel. do CBMES, Wagner Borges. Ele e a esposa passam bem.

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 13:33

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

02 jul 2023 às 13:33
Homem morre após ser atropelado em Sooretama
Homem morre após ser atropelado em Sooretama Crédito: Montagem A Gazeta - Foto Leitor
Um homem de 61 anos morreu após ser atropelado na noite do último sábado no Km 124 ,5 da BR 101 em Sooretama, no Norte do Estado. O condutor da caminhonete que envolvida no acidente é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges, também secretário de Defesa Social de São Mateus, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a PRF, a batida foi por volta das 19 horas. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente foi no sentido Norte e envolveu uma caminhonete e um pedestre.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o tenente-coronel Wagner Borges informou que, dentro do veículo, estavam ele e sua esposa. Ele relatou que trafegava na BR 101, dentro dos limites de velocidade da via, em direção a um evento em Vitória, quando a lateral do carro foi atingida por um homem que saiu correndo em direção ao veículo, se projetando contra o carro.
Segundo o tenente-coronel, a vítima teria parado a moto que conduzida no acostamento no sentido contrário ao que ele trafegava com a esposa. A chave foi encontrada fora da ignição. A região é conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas e prostituição. A suspeita é que a vítima estava alterada, sob efeito de alguma substância psicoativa.
Wagner Borges acrescentou que, após o susto da colisão, por pouco a caminhonete não caiu na ribanceira ao lado do acostamento. Ele e a esposa não tiveram ferimentos graves e passam bem. O tenente-coronel dos Bombeiros acionou as autoridades competentes para prestar socorro após a batida.
A reportagem voltou a procurar a PRF após o posicionamento do tenente-coronel sobre o acidente. A corporação informou que informações preliminares indicam que o pedestre acessou a via sem observar o fluxo de veículos, e confirmou que a vítima apresentava sinais de uso de álcool. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas contaram que o homem atravessou a pista para alcançar um comércio que fica do outro lado da rodovia.
A PRF acrescentou que o tenente-coronel dos Bombeiros Wagner Borges foi submetido ao teste do bafômetro após o acidente e o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Além da concessionária e da PRF, Samu, Polícia Civil e IML estiveram no local. 
Por nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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