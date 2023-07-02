Homem morre ao ser atropelado por caminhonete em Sooretama

Homem morre após ser atropelado em Sooretama Crédito: Montagem A Gazeta - Foto Leitor

Um homem de 61 anos morreu após ser atropelado na noite do último sábado no Km 124 ,5 da BR 101 em Sooretama, no Norte do Estado. O condutor da caminhonete que envolvida no acidente é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges, também secretário de Defesa Social de São Mateus, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, a batida foi por volta das 19 horas. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente foi no sentido Norte e envolveu uma caminhonete e um pedestre.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o tenente-coronel Wagner Borges informou que, dentro do veículo, estavam ele e sua esposa. Ele relatou que trafegava na BR 101, dentro dos limites de velocidade da via, em direção a um evento em Vitória, quando a lateral do carro foi atingida por um homem que saiu correndo em direção ao veículo, se projetando contra o carro.

Segundo o tenente-coronel, a vítima teria parado a moto que conduzida no acostamento no sentido contrário ao que ele trafegava com a esposa. A chave foi encontrada fora da ignição. A região é conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas e prostituição. A suspeita é que a vítima estava alterada, sob efeito de alguma substância psicoativa.

Wagner Borges acrescentou que, após o susto da colisão, por pouco a caminhonete não caiu na ribanceira ao lado do acostamento. Ele e a esposa não tiveram ferimentos graves e passam bem. O tenente-coronel dos Bombeiros acionou as autoridades competentes para prestar socorro após a batida.

A reportagem voltou a procurar a PRF após o posicionamento do tenente-coronel sobre o acidente. A corporação informou que informações preliminares indicam que o pedestre acessou a via sem observar o fluxo de veículos, e confirmou que a vítima apresentava sinais de uso de álcool. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas contaram que o homem atravessou a pista para alcançar um comércio que fica do outro lado da rodovia.

A PRF acrescentou que o tenente-coronel dos Bombeiros Wagner Borges foi submetido ao teste do bafômetro após o acidente e o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Além da concessionária e da PRF, Samu, Polícia Civil e IML estiveram no local.