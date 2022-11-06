Terceira Ponte é liberada após manifestação de grupo pró-Bolsonaro

Grupo caminhou pela Terceira Ponte Crédito: Rodosol

O protesto de um pequeno grupo de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições 2022, interditou parcialmente a Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, na tarde deste domingo (6).

Eles se reuniram na praça do pedágio por volta das 13 horas, e, 40 minutos depois, iniciaram a caminhada pela ponte, acompanhados de viaturas da Polícia Militar. Às 15h20, a via já estava totalmente liberada.

Segundo a Rodosol, apenas a pista da direita foi interditada. A outra faixa seguiu livre para veículos que seguem de Vitória para Vila Velha.