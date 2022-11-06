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Terceira Ponte é liberada após manifestação de grupo pró-Bolsonaro

Uma das faixas da rodovia, em direção ao município de Vila Velha, chegou a ser fechada. A outra pista, no entanto, seguiu liberada para veículos
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 nov 2022 às 14:32

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 14:32

Manifestantes ocuparam uma das faixas da Terceira Ponte
Grupo caminhou pela Terceira Ponte Crédito: Rodosol
O protesto de um pequeno grupo de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições 2022,  interditou parcialmente a Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, na tarde deste domingo (6).
Eles se reuniram na praça do pedágio por volta das 13 horas, e, 40 minutos depois, iniciaram a caminhada pela ponte, acompanhados de viaturas da Polícia Militar. Às 15h20, a via já estava totalmente liberada. 
Segundo a Rodosol, apenas a pista da direita foi interditada. A outra faixa seguiu livre para veículos que seguem de Vitória para Vila Velha.
A Polícia Militar informou, em nota, que os manifestantes seguiram em direção ao 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha. Nenhum incidente foi registrado. 

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