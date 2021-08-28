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Trânsito congestionado

Grave acidente é registrado na BR 101, em Fundão

Segundo informações da PRF, pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas; um dos veículos ficou capotado

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 21:15

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 ago 2021 às 21:15
Acidente na BR 101, em Fundão, envolveu pelo menos dois veículos
Acidente na BR 101, em Fundão, envolveu pelo menos dois veículos Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta
Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR 101, em Fundão, na noite desta sexta-feira (27). Vídeo enviado por leitor de A Gazeta mostra dois veículos envolvidos na batida, um deles capotado.
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) foi acionada pela reportagem, mas, como a ocorrência ainda estava em andamento, só havia a informação de duas vítimas socorridas. Nomes e estado de saúde delas não foram divulgados.  A Eco101, concessionária que administra a rodovia, também foi procurada pela reportagem, mas as ligações não foram atendidas.
Por conta do atendimento do socorro no local e os veículos ainda estarem nas pistas, há uma grande congestionamento para quem segue no sentido Ibiraçu. 
Mais informações em instantes

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