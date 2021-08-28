Grave acidente é registrado na BR 101, em Fundão

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) foi acionada pela reportagem, mas, como a ocorrência ainda estava em andamento, só havia a informação de duas vítimas socorridas. Nomes e estado de saúde delas não foram divulgados. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, também foi procurada pela reportagem, mas as ligações não foram atendidas.