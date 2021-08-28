Grave acidente é registrado na BR 101, em Fundão

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR 101, em Fundão, na noite desta sexta-feira (27). Vídeo enviado por leitor de A Gazeta mostra dois veículos envolvidos na batida, um deles capotado.
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) foi acionada pela reportagem, mas, como a ocorrência ainda estava em andamento, só havia a informação de duas vítimas socorridas. Nomes e estado de saúde delas não foram divulgados. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, também foi procurada pela reportagem, mas as ligações não foram atendidas.
Por conta do atendimento do socorro no local e os veículos ainda estarem nas pistas, há uma grande congestionamento para quem segue no sentido Ibiraçu.
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