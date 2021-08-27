Acidente envolvendo carro e moto deixa dois feridos na Enseada do Suá

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória, por volta das 13h desta sexta-feira (27). Devido à colisão, uma pista ficou interditada no sentido Praia de Camburi.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o motociclista e uma pessoa que estava na garupa ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), na Capital, e não há mais informações sobre o estado deles.
O motorista do carro não ficou ferido e, segundo a Guarda Municipal, ele saiu consciente do veículo e permaneceu no local do acidente até a chegada das equipes de socorro. A dinâmica do acidente não foi informada.