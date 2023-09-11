Feriadão da Independência tem mais mortes e infrações no trânsito no ES

Acidente envolvendo duas motos e um caminhão em Sooretama Crédito: Divulgação | PRF

O feriado prolongado do Dia da Independência do Brasil deste ano registrou um aumento no número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo na comparação com o mesmo feriadão em 2022. Os números de mortos e de infrações no trânsito também subiram.

Segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de quinta-feira (7) até o último domingo (10) foram 23 acidentes, e cinco pessoas morreram. No passado, no mesmo período, as rodovias federais tiveram 21 acidentes, com apenas uma morte.

Já as infrações nas rodovias federais tiveram um aumento significativo. Em 2022, 949 infrações, contra 1549 este ano.

Feriado violento nas rodovias federais

Um dos casos mais graves foi registrado na sexta-feira (8), na BR 101, na altura de Serra Sede, quando um homem morreu e mais de 20 pessoas ficaram feridas. A vítima que não resistiu aos ferimentos, identificada como Zenóbio Roriz, de 65 anos, voltava para casa quando uma colisão envolvendo três veículos aconteceu.