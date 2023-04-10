ES tem feriadão sem mortes em BRs e com mais motoristas em alta velocidade

Polícia Rodoviária Federal do ES reforçou fiscalização na Semana Santa Crédito: Carlos Alberto Silva

Pela primeira vez em nove anos, o Espírito Santo não registrou mortes em decorrência de acidentes em rodovias federais durante o feriado da Semana Santa, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (10). Em 2023, foram 18 acidentes registrados, com 18 pessoas feridas, mas sem mortes. Apesar da queda nos índices, mais motoristas foram autuados por excesso de velocidade. Desde o início da contabilização dos dados, em 2014, a PRF nunca havia registrado um feriado da Semana Santa sem mortes em rodovias federais.

No mesmo período, em 2022, duas mortes e 38 acidentes foram registrados. No ano passado, 50 pessoas ficaram feridas nas ocorrências durante o período.

Para obter o resultado, a PRF atuou nos pontos mais críticos em relação ao número de acidentes, com fiscalização intensificada. Os pontos considerados mais críticos pela polícia são perímetros urbanos de Serra, Cariacica e Linhares e trechos nos municípios de Guarapari, Iconha, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e São Mateus.

Entre os dias 6 (quinta-feira) e 9 (domingo) de abril de 2023, uma quantidade menor de pessoas foi abordada em relação ao ano de 2022.

Veja os números:

Acidentes

2022 - 38



2023 - 18



Queda de 52,6%



Mortos

2022 - 2



2023 - 0



Queda de 100%



Feridos

2022 - 50



2023 - 18



Queda de 64,0%



Autuação por embriaguez ao volante

2022 - 27



2023 - 11



Queda de 59,3%



Autuação por não usar cinto de segurança

2022 - 199



2023 - 54



Queda de 72,9%



Autuações por excesso velocidade

2022 - 343



2023 - 400



Aumento de 16,6%



Veículos recolhidos

2022 - 132



2023 - 25



Queda de 81,1%



Pessoas detidas

2022 - 19



2023 - 10



Queda de 47,4%



Veículos recuperados

2022 - 4



2023 - 2



Queda de 50,0%

