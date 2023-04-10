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Semana Santa

ES tem feriadão sem mortes em BRs e com mais motoristas em alta velocidade

Desde o início da contabilização dos dados, em 2014, a PRF nunca havia registrado um feriadão de Semana Santa sem mortes em rodovias federais no Estado

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 09:21

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 abr 2023 às 09:21
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Polícia Rodoviária Federal do ES reforçou fiscalização na Semana Santa Crédito: Carlos Alberto Silva
Pela primeira vez em nove anos, o Espírito Santo não registrou mortes em decorrência de acidentes em rodovias federais durante o feriado da Semana Santa, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (10). Em 2023, foram 18 acidentes registrados, com 18 pessoas feridas, mas sem mortes. Apesar da queda nos índices, mais motoristas foram autuados por excesso de velocidade. Desde o início da contabilização dos dados, em 2014, a PRF nunca havia registrado um feriado da Semana Santa sem mortes em rodovias federais.
No mesmo período, em 2022, duas mortes e 38 acidentes foram registrados. No ano passado, 50 pessoas ficaram feridas nas ocorrências durante o período.
Para obter o resultado, a PRF atuou nos pontos mais críticos em relação ao número de acidentes, com fiscalização intensificada. Os pontos considerados mais críticos pela polícia são perímetros urbanos de Serra, Cariacica e Linhares e trechos nos municípios de Guarapari, Iconha, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e São Mateus.
Entre os dias 6 (quinta-feira) e 9 (domingo) de abril de 2023, uma quantidade menor de pessoas foi abordada em relação ao ano de 2022.

Veja os números:

Acidentes
  • 2022 - 38
  • 2023 - 18
  • Queda de 52,6%
Mortos
  • 2022 - 2
  • 2023 - 0
  • Queda de 100%
Feridos
  • 2022 - 50
  • 2023 - 18
  • Queda de 64,0%
Autuação por embriaguez ao volante
  • 2022 - 27
  • 2023 - 11
  • Queda de 59,3%
Autuação por não usar cinto de segurança
  • 2022 - 199
  • 2023 - 54
  • Queda de 72,9%
Autuações por excesso velocidade
  • 2022 - 343
  • 2023 - 400
  • Aumento de 16,6%
Veículos recolhidos
  • 2022 - 132
  • 2023 - 25
  • Queda de 81,1%
Pessoas detidas
  • 2022 - 19
  • 2023 - 10
  • Queda de 47,4%
Veículos recuperados
  • 2022 - 4
  • 2023 - 2
  • Queda de 50,0%
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