Pela primeira vez em nove anos, o Espírito Santo não registrou mortes em decorrência de acidentes em rodovias federais durante o feriado da Semana Santa, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (10). Em 2023, foram 18 acidentes registrados, com 18 pessoas feridas, mas sem mortes. Apesar da queda nos índices, mais motoristas foram autuados por excesso de velocidade. Desde o início da contabilização dos dados, em 2014, a PRF nunca havia registrado um feriado da Semana Santa sem mortes em rodovias federais.
No mesmo período, em 2022, duas mortes e 38 acidentes foram registrados. No ano passado, 50 pessoas ficaram feridas nas ocorrências durante o período.
Para obter o resultado, a PRF atuou nos pontos mais críticos em relação ao número de acidentes, com fiscalização intensificada. Os pontos considerados mais críticos pela polícia são perímetros urbanos de Serra, Cariacica e Linhares e trechos nos municípios de Guarapari, Iconha, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e São Mateus.
Entre os dias 6 (quinta-feira) e 9 (domingo) de abril de 2023, uma quantidade menor de pessoas foi abordada em relação ao ano de 2022.
Veja os números:
Acidentes
- 2022 - 38
- 2023 - 18
- Queda de 52,6%
Mortos
- 2022 - 2
- 2023 - 0
- Queda de 100%
Feridos
- 2022 - 50
- 2023 - 18
- Queda de 64,0%
Autuação por embriaguez ao volante
- 2022 - 27
- 2023 - 11
- Queda de 59,3%
Autuação por não usar cinto de segurança
- 2022 - 199
- 2023 - 54
- Queda de 72,9%
Autuações por excesso velocidade
- 2022 - 343
- 2023 - 400
- Aumento de 16,6%
Veículos recolhidos
- 2022 - 132
- 2023 - 25
- Queda de 81,1%
Pessoas detidas
- 2022 - 19
- 2023 - 10
- Queda de 47,4%
Veículos recuperados
- 2022 - 4
- 2023 - 2
- Queda de 50,0%
ES tem feriadão sem mortes em BRs e com mais motoristas em alta velocidade