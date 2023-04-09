Carro invade a contramão e duas pessoas ficam feridas em Piúma, no ES

Um acidente entre dois carros deixou duas pessoas feriadas na tarde deste domingo (9) na ES 375, na zona rural de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A colisão, flagrada por uma câmera de videomonitoramento, aconteceu por volta das 13h30.

Pelas imagens, é possível ver que uma fila de veículos de forma na rodovia. Um veículo de passeio preto não consegue frear e, para desviar do carro à frente, desvia para a contramão, batendo de frente com uma van que seguia em sentido contrário.