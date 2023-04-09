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Batida

Carro invade a contramão e duas pessoas ficam feridas em Piúma, no ES

Imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento mostram que motorista de veículo de passeio não conseguiu frear e acabou colidindo com uma van

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2023 às 18:55
Um acidente entre dois carros deixou duas pessoas feriadas na tarde deste domingo (9) na ES 375, na zona rural de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A colisão, flagrada por uma câmera de videomonitoramento, aconteceu por volta das 13h30. 
Pelas imagens, é possível ver que uma fila de veículos de forma na rodovia. Um veículo de passeio preto não consegue frear e, para desviar do carro à frente, desvia para a contramão, batendo de frente com uma van que seguia em sentido contrário. 
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e fez o socorro das vítimas. De acordo com a Polícia Militar, os ocupantes do carro foram para o hospital, em Piúma, mas não tiveram fraturas nem lesões aparentes. O condutor da van também não teve ferimentos graves.

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