Carro invade a contramão e duas pessoas ficam feridas em Piúma, no ES

Um acidente entre dois carros deixou duas pessoas feriadas na tarde deste domingo (9) na ES 375, na zona rural de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A colisão, flagrada por uma câmera de videomonitoramento, aconteceu por volta das 13h30.
Pelas imagens, é possível ver que uma fila de veículos de forma na rodovia. Um veículo de passeio preto não consegue frear e, para desviar do carro à frente, desvia para a contramão, batendo de frente com uma van que seguia em sentido contrário.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e fez o socorro das vítimas. De acordo com a Polícia Militar, os ocupantes do carro foram para o hospital, em Piúma, mas não tiveram fraturas nem lesões aparentes. O condutor da van também não teve ferimentos graves.