Engavetamento e carro quebrado complicam o trânsito na Terceira Ponte

Um engavetamento envolvendo três veículos deixou o trânsito congestionado na Terceira Ponte, no início da tarde desta sexta-feira (16). O acidente aconteceu por voltas das 14h48 no vão central, no sentido Vitória — Vila Velha. Segundo informações da concessionária Rodosol, ninguém se feriu.
Logo após o acidente, o trânsito no sentido oposto — para quem segue para a Capital — também ficou complicado. Motoristas relatam a presença de um carro com pane na via e, minutos depois, por volta das 15h05, um automóvel com pneu furado também atrapalhou o fluxo de veículos. Equipes foram deslocadas ao local.
Os motoristas sentem retenção nos acessos à ponte pelo lado de Vitória, com impacto na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Rua Dukla de Aguiar e na Avenida Cezar Hilal.