Nos dois sentidos

Engavetamento e carro quebrado complicam o trânsito na Terceira Ponte

O engavetamento aconteceu por voltas das 14h48, no vão central, sentido Vila Velha. Já no sentido Vitória, um carro quebrou e outro com pneu furado atrapalharam o trânsito

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:28

Maria Clara Leitão

Acidente envolvendo três veículos complica o trânsito na Terceira Ponte  Crédito: Ouvinte/Rádio CBN
Um engavetamento envolvendo três veículos deixou o trânsito congestionado na Terceira Ponte, no início da tarde desta sexta-feira (16). O acidente aconteceu por voltas das 14h48 no vão central, no sentido Vitória — Vila Velha. Segundo informações da concessionária Rodosol, ninguém se feriu.
Logo após o acidente, o trânsito no sentido oposto — para quem segue para a Capital — também ficou complicado. Motoristas relatam a presença de um carro com pane na via e, minutos depois, por volta das 15h05, um automóvel com pneu furado também atrapalhou o fluxo de veículos. Equipes foram deslocadas ao local. 
Os motoristas sentem retenção nos acessos à ponte pelo lado de Vitória, com impacto na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Rua Dukla de Aguiar e na Avenida Cezar Hilal.
Congestionamento na Terceira Ponte
Congestionamento é registrado na Terceira Ponte após acidente.  Crédito: Reprodução/Rodosol

