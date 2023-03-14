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Acidente com carreta

Empresário do ramo de software morre atropelado ao praticar ciclismo em Colatina

Bruno Vulpe Moreira estava com um grupo de amigos, andando às margens da rodovia, quando aconteceu o acidente, que envolveu uma carreta
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 mar 2023 às 10:13

Publicado em 14 de Março de 2023 às 10:13

Acidente aconteceu por volta das 7h, na BR 259, em Colatina
Acidente aconteceu por volta das 7h, na BR 259, em Colatina Crédito: Reprodução
Um ciclista morreu após um acidente envolvendo uma carreta na altura do km 68 da BR 259, no bairro Columbia, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14), por volta das 7h. A vítima foi identificada como o empresário Bruno Vulpe Moreira, que atuava no desenvolvimento de software para computadores. Segundo informações obtidas por A Gazeta, ele estava praticando ciclismo com um grupo de quatro amigos, às margens da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência ainda está em andamento. A perícia da Polícia Civil foi ao local para identificar as causas do acidente e recolher o corpo da vítima, que será encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. 
De acordo com o fisioterapeuta Walter Sossai, de 46 anos, que é amigo de Bruno e estava com ele na pedalada, o empresário estava em fila indiana com os colegas ciclistas. Eles perceberam a presença de um pedestre no acostamento da pista e viram que poderiam fazer o desvio, se aproximando da estrada, porque que não vinha nenhum veículo no mesmo sentido.
Quando a vítima foi desviar, acabou perdendo o controle da bicicleta, levou um tombo e o corpo foi parar no meio da via, momento em que vinha uma carreta do outro lado, que o atropelou. "Foi uma fatalidade. A gente é experiente e sabe como andar em estradas assim.  Estou muito triste porque era um grande amigo. O ciclismo era muito importante para ele", lamentou.

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