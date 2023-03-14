Empresário do ramo de software morre atropelado ao praticar ciclismo em Colatina

Acidente aconteceu por volta das 7h, na BR 259, em Colatina Crédito: Reprodução

Um ciclista morreu após um acidente envolvendo uma carreta na altura do km 68 da BR 259, no bairro Columbia, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14), por volta das 7h. A vítima foi identificada como o empresário Bruno Vulpe Moreira, que atuava no desenvolvimento de software para computadores. Segundo informações obtidas por A Gazeta, ele estava praticando ciclismo com um grupo de quatro amigos, às margens da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência ainda está em andamento. A perícia da Polícia Civil foi ao local para identificar as causas do acidente e recolher o corpo da vítima, que será encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

De acordo com o fisioterapeuta Walter Sossai, de 46 anos, que é amigo de Bruno e estava com ele na pedalada, o empresário estava em fila indiana com os colegas ciclistas. Eles perceberam a presença de um pedestre no acostamento da pista e viram que poderiam fazer o desvio, se aproximando da estrada, porque que não vinha nenhum veículo no mesmo sentido.