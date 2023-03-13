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Em Cariacica

Adolescente fica ferido na cabeça após estrutura de concreto cair no ES

A base de cimento segurava a cesta de basquete de uma quadra de esportes do bairro Porto Novo; caso aconteceu neste domingo (12)

Publicado em 13 de Março de 2023 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2023 às 18:23
A estrutura segurava a cesta de basquete de uma quadra de esportes do bairro Porto Novo; caso aconteceu neste domingo (12)
Quadra foi interditada após parte de estrutura desabar e ferir adolescente na cabeça em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um adolescente, que não teve o nome e a idade divulgados, ficou ferido na cabeça após ser atingido por parte da estrutura de concreto de uma quadra de esportes, na tarde deste domingo (12), em Porto Novo, Cariacica, na Grande Vitória. Segundo moradores, a quadra pertence ao Movimento Comunitário e está em situação precária há muito tempo.
Moradores disseram que a trave de futebol estava solta do chão e, para resolver o problema, uma corda foi amarrada junto à estrutura que segurava a cesta de basquete.
Crianças e adolescentes ficavam pendurados e brincando nessa corda, porém, neste domingo, a estrutura não aguentou.
A aposentada Maria Mutz Knack contou que, no momento do acidente, várias crianças e adolescentes brincavam no local. "Ele (o adolescente) estava pendurado na corda, mas tinha mais meninos. Quando começou a estalar, ele olhou para trás e já vinha desabando. Ele não conseguiu sair", disse em entrevista à TV Gazeta.
A quadra foi interditada pela Defesa Civil do município após o acidente. Na manhã desta segunda-feira (13), era possível ver as rachaduras na parte que restou da estrutura de concreto, muito mato e até um carro abandonado ao redor da quadra.
Moradores contaram que em mais de 30 anos nenhuma reforma foi feita no local. "Está abandonado. Ninguém faz nada não. Desde a época que foi feito o telhado", relatou a aposentada Maria Mutz Knack.
Prefeitura de Cariacica disse que a estrutura foi totalmente interditada até a recuperação da quadra. A administração municipal ainda lamenta o ocorrido e informou que a quadra foi cedida à associação de moradores do bairro antes da atual gestão e, desde então, a área estava sob a responsabilidade do movimento comunitário.
Informa, ainda, que vai encerrar a cessão, retomar e reconstruir a área para que a população da região possa usufruir do local da melhor forma possível.
*Com informações do g1 ES

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