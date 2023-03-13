Adolescente fica ferido na cabeça após estrutura de concreto cair no ES

Quadra foi interditada após parte de estrutura desabar e ferir adolescente na cabeça em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um adolescente, que não teve o nome e a idade divulgados, ficou ferido na cabeça após ser atingido por parte da estrutura de concreto de uma quadra de esportes, na tarde deste domingo (12), em Porto Novo, Cariacica , na Grande Vitória . Segundo moradores, a quadra pertence ao Movimento Comunitário e está em situação precária há muito tempo.

Moradores disseram que a trave de futebol estava solta do chão e, para resolver o problema, uma corda foi amarrada junto à estrutura que segurava a cesta de basquete.

Crianças e adolescentes ficavam pendurados e brincando nessa corda, porém, neste domingo, a estrutura não aguentou.

A aposentada Maria Mutz Knack contou que, no momento do acidente, várias crianças e adolescentes brincavam no local. "Ele (o adolescente) estava pendurado na corda, mas tinha mais meninos. Quando começou a estalar, ele olhou para trás e já vinha desabando. Ele não conseguiu sair", disse em entrevista à TV Gazeta.

A quadra foi interditada pela Defesa Civil do município após o acidente. Na manhã desta segunda-feira (13), era possível ver as rachaduras na parte que restou da estrutura de concreto, muito mato e até um carro abandonado ao redor da quadra.

Moradores contaram que em mais de 30 anos nenhuma reforma foi feita no local. "Está abandonado. Ninguém faz nada não. Desde a época que foi feito o telhado", relatou a aposentada Maria Mutz Knack.

Prefeitura de Cariacica disse que a estrutura foi totalmente interditada até a recuperação da quadra. A administração municipal ainda lamenta o ocorrido e informou que a quadra foi cedida à associação de moradores do bairro antes da atual gestão e, desde então, a área estava sob a responsabilidade do movimento comunitário.

Informa, ainda, que vai encerrar a cessão, retomar e reconstruir a área para que a população da região possa usufruir do local da melhor forma possível.