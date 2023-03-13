Vídeo: cobra é encontrada pendurada em fiação em Colatina

Uma cobra foi encontrada em meio a uma fiação na manhã desta segunda-feira (13) no bairro Vista da Serra, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . A Polícia Militar Ambiental foi acionada e fez o resgate do animal.

Moradores do bairro acordaram nesta manhã e tomaram um susto ao se depararem com o animal. Eles acionaram a Polícia Ambiental que foi até o local.

Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, a equipe da PMA só conseguiu fazer o resgate após o animal sair dos fios e ir para uma árvore próxima. Não foram passadas informações sobre a espécie e tamanho da cobra.

Cada vez mais comum

No último dia 7 de fevereiro, uma cobra foi encontrada no teto de um galinheiro no bairro Bela Vista , em Colatina. O réptil foi encontrado por Osni Pego Dutra, de 45 anos, no momento em que foi alimentar as galinhas da propriedade dele e estranhou o sumiço de animais.

Nos dois casos a Polícia Militar Ambiental foi acionada e fez o resgate dos animais. Segundo o Capitão Dankas da PMA, encontrar uma cobra em área urbana pode parecer uma situação inusitada, mas é muito comum durante o período do verão.