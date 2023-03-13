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Que susto!

Vídeo: cobra é encontrada pendurada em fiação em Colatina

Moradores do bairro Vista da Serra acordaram nesta manhã e tomaram um susto ao se depararem com o animal. Polícia Militar Ambiental foi acionada e fez o resgate da cobra

Publicado em 13 de Março de 2023 às 18:52

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mar 2023 às 18:52
Uma cobra foi encontrada em meio a uma fiação na manhã desta segunda-feira (13) no bairro Vista da Serra, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e fez o resgate do animal. 
Moradores do bairro acordaram nesta manhã e tomaram um susto ao se depararem com o animal. Eles acionaram a Polícia Ambiental que foi até o local.
Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, a equipe da PMA só conseguiu fazer o resgate após o animal sair dos fios e ir para uma árvore próxima. Não foram passadas informações sobre a espécie e tamanho da cobra.

Cada vez mais comum

No último dia 7 de fevereiro, uma cobra foi encontrada no teto de um galinheiro no bairro Bela Vista, em Colatina. O réptil foi encontrado por Osni Pego Dutra, de 45 anos, no momento em que foi alimentar as galinhas da propriedade dele e estranhou o sumiço de animais.
Outra cobra também apareceu em Colatina, no dia 26 de fevereiro. Dessa vez na área para churrasco de uma casa no bairro São Vicente. A moradora filmou o animal em meio a pratos e garrafas do local.
Nos dois casos a Polícia Militar Ambiental foi acionada e fez o resgate dos animais. Segundo o Capitão Dankas da PMA, encontrar uma cobra em área urbana pode parecer uma situação inusitada, mas é muito comum durante o período do verão.
“No verão é mais comum eles aparecerem por causa do período reprodutivo, e também devido ao calor e a chuva. A orientação ao encontrar em zona urbana é acionar a Polícia Ambiental ou a Secretária Municipal da sua cidade”, explica.

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