Veja vídeo

Dez pessoas morrem em grave acidente na BR 101, na divisa da Bahia com o ES

Com o impacto da batida, os dois veículos envolvidos pegaram fogo. O local fica a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Não há informações sobre as vítimas

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:16

Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um veículo de carga foi registrada na manhã deste sábado (27), no KM 953 da BR 101, na altura de Costa Dourada, distrito de Mucuri, no sul da Bahia. Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo e, até o momento, pelo menos dez pessoas morreram, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O local fica a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h10 para atendimento pré-hospitalar em uma ocorrência de colisão. Havia vítimas presas às ferragens, a identificação das vítimas ainda não foi divulgada.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que dez pessoas morreram no acidente. Além das equipes de emergência, a concessionária Eco Vias Capixaba prestou apoio no atendimento, com o auxílio de um caminhão-pipa cedido por uma empresa privada, para controlar as chamas no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta