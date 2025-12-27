Home
Dez pessoas morrem em grave acidente na BR 101, na divisa da Bahia com o ES

Com o impacto da batida, os dois veículos envolvidos pegaram fogo. O local fica a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Não há informações sobre as vítimas

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:16

Carro pega fogo em acidente na BR 101, na divisa da Bahia com o ES

Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um veículo de carga foi registrada na manhã deste sábado (27), no KM 953 da BR 101, na altura de Costa Dourada, distrito de Mucuri, no sul da Bahia. Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo e, até o momento, pelo menos dez pessoas morreram, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O local fica a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h10 para atendimento pré-hospitalar em uma ocorrência de colisão.  Havia vítimas presas às ferragens, a identificação das vítimas ainda não foi divulgada.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que dez pessoas morreram no acidente. Além das equipes de emergência, a concessionária Eco Vias Capixaba prestou apoio no atendimento, com o auxílio de um caminhão-pipa cedido por uma empresa privada, para controlar as chamas no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

Tópicos Relacionados

acidente

